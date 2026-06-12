„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 12 iunie 2026, decretul privind promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2026 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1.106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 283/2026)”, atransmis Administrația Prezidențială.

Ministerul Apărării Naţionale a semnat pe 29 mai opt contracte de înzestrare în cadrul Programului SAFE, valoarea totală a acordurilor depăşind 5,6 miliarde de euro, fără TVA.

Contractele vizează achiziţia de maşini de luptă pentru infanterie, sisteme anti-dronă şi de apărare antiaeriană, nave de patrulare şi muniţie calibru 35 mm.

Potrivit MApN, documentele au fost semnate prin Direcţia generală pentru armamente, în condiţiile aprobate de Parlamentul României şi cu doar o zi înainte de atingerea termenului-limită prevăzut de Regulamentul SAFE, respectiv 30 mai 2026.

Cel mai mare contract anunţat este acordul-cadru semnat cu Rheinmetall Automecanica SRL pentru furnizarea a 298 de maşini de luptă ale infanteriei şi derivate, în valoare de 3,337 miliarde de euro, fără TVA. Programul urmăreşte dotarea batalioanelor de infanterie grea din cadrul Forţelor Terestre Române cu maşini de luptă pe şenile necesare îndeplinirii misiunilor specifice.

În acelaşi timp, compania Rheinmetall Italia S.p.A. va furniza sisteme anti-dronă şi de apărare antiaeriană foarte apropiată, în baza unui contract de aproape 982 de milioane de euro, fără TVA. Acordul prevede livrarea a şapte sisteme SKYNEX, două sisteme SKYRANGER 35 şi două sisteme Millenium.

Ministerul Apărării precizează că aceste proiecte SAFE au ca obiectiv întărirea capacităţii de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acţiune, pentru protecţia forţelor, infrastructurii şi a unor mijloace militare, inclusiv nave.

Un alt contract, în valoare de 920 de milioane de euro, fără TVA, a fost semnat cu compania NVL B.V. & Co. KG, parte a grupului Rheinmetall AG Germania, pentru achiziţia a două nave de patrulare maritimă şi a două vedete de intervenţie pentru scafandri. Potrivit MApN, proiectul urmăreşte consolidarea capacităţii defensive a României şi creşterea securităţii frontierelor maritime ale Uniunii Europene şi NATO.

Totodată, Rheinmetall Waffe Munition GmbH va furniza muniţie calibru 35 mm AHEAD, în baza unui contract de 449,75 milioane de euro, fără TVA. Contractul prevede achiziţia a peste 401.000 de lovituri destinate combaterii ţintelor aeriene, inclusiv a dronelor.

Legea SAFE, pe masa CCR

Decizia lui Nicușor Dan de a promulga legea SAFE vine în contextul în care Curtea Constituțională a amânat pentru 18 iunie discutarea cererii depuse de către preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, privind soluţionarea conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlament şi Guvern în ceea ce priveşte Ordonanţa SAFE.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a depus la Curtea Constituţională o cerere de soluţionare a unui conflict juridic de natură constituţională, cu privire la ordonanţa care vizează programul "Acţiunea pentru securitatea Europei" (SAFE), adoptată de Guvernul Bolojan în perioada în care era deja interimar, după ce Parlamentul votase moţiunea de cenzură prin care a demis Executivul. Grindeanu cere CCR să constate că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 a fost adoptată şi transmisă în vederea publicării cu depăşirea competenţelor constituţionale ale Guvernului demis prin moţiune de cenzură, ceea ce atrage incompatibilitatea acesteia cu prevederile Constituţiei, obligarea Guvernului de a se abţine de la emiterea oricăror acte normative cu forţă de lege primară. Preşedintele Camerei Deputaţilor spunea despre conflictul sesizat la CCR în cazul Ordonanţei SAFE că a făcut această cerere de soluţionare a conflictului considerând că aşa este corect, menţionând, totodată, că cele 11 amendamente introduse fac ca întreaga ordonanţă să fie neconstituţională.

Pe 4 iunie, Curtea Constituţională a României a respins, cu majoritate de voturi, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă nr. 21/2026, depusă în 27 mai de un grup de 53 de deputaţi. Actul normativ se referea la modificarea cadrului legal pentru punerea în aplicare a Programului SAFE, destinat consolidării industriei europene de apărare. Sesizarea viza atât legea de aprobare în ansamblul său, cât şi, în subsidiar, dispoziţiile care ar depăşi cadrul obiectului de reglementare al Instrumentului SAFE şi care privesc domenii precum PNRR, administraţia publică locală, regimul juridic al funcţiei publice, Codul administrativ, precum şi materia achiziţiilor publice şi a contractelor aflate în derulare.