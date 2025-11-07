O companie uriașă pleacă din China și își mută producția în România

Makita mută producția din China în România. Fabrica de la Brănești devine un pilon strategic pentru piața americană în comntextul taxelor vamale dintre SUA și China.

Corporația japoneză Makita, unul dintre cei mai mari producători mondiali de scule electrice, își mută o parte din producția destinată pieței americane din China către România și Thailanda, pentru a evita efectele războiului comercial dintre SUA și China, potrivit datelor Profit.ro.

Fabrica Makita din Brănești, județul Ilfov, va juca un rol esențial în strategia globală a companiei. În prezent, uzinele din România și Thailanda reprezintă mai puțin de 10% din exporturile Makita către SUA, însă până în martie 2026 aceste cote ar urma să crească la aproximativ 30% fiecare.

Makita, investiții substanțiale în România

Makita a investit masiv în extinderea operațiunilor din România în ultimii ani. În 2021, compania anunța planuri de dublare a capacității de producție la un milion de scule pe lună și creșterea numărului de angajați la peste 3.500.

Fabrica din Brănești, deschisă în 2007, a atins în 2020 un volum de producție de peste 5,8 milioane de unelte, iar obiectivul era de a ajunge la 12 milioane de unități anual până în 2022.

Pentru susținerea extinderii, grupul a demarat și construcția unei hale de depozitare de 17.600 de metri pătrați, evaluată la 77 de milioane de lei, precum și a unui complex rezidențial de 350 de apartamente pentru angajați.

Makita operează în România prin două entități: Makita EU (fabrica din Brănești) și Makita România (vânzări și suport clienți). În 2020, fabrica a avut o cifră de afaceri de 2,1 miliarde de lei și un profit net de 159 de milioane de lei, cea mai bună performanță de la inaugurare. Divizia de vânzări a raportat afaceri de 152 de milioane de lei și un profit de 4,1 milioane lei.

La nivel global, Makita produce în Brazilia, China, Thailanda, Germania, Marea Britanie și SUA, însă deplasarea producției spre România marchează o reconfigurare strategică în contextul tensiunilor economice internaționale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













