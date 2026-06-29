În cadrul apelului, clienţii pot confirma sau respinge tranzacţia. Un element distinctiv al serviciului ING denumit SAFEcall este vocea Mariei, cunoscută din call center-ul băncii, care permite clienţilor să identifice mai uşor autenticitatea tranzacţiei.

În cazul unei tranzacţii suspecte, clientul primeşte un apel de verificare de la numărul oficial 0374647233 (037INGSAFE). În timpul convorbirii, utilizatorul poate confirma plata prin apăsarea tastei 9 sau o poate bloca prin apăsarea tastei 1, dacă nu o recunoaşte sau a fost manipulat să o efectueze, conform sursei menţionate.

Metodele escrocilor

Atacurile care exploatează încrederea utilizatorilor reprezintă una dintre principalele cauze ale fraudelor financiare. Infractorii folosesc frecvent:

mesaje de tip phishing,

apeluri telefonice false în numele unor instituţii publice sau financiare şi

solicitări urgente de actualizare a datelor personale pentru a obţine acces la conturi sau pentru a determina victimele să autorizeze transferuri de bani sau să obţină credite bancare.

Cele mai frecvente scenarii includ:

mesaje care solicită actualizarea urgentă a datelor personale sau bancare;

linkuri către site-uri false care imită platforme oficiale;

apeluri telefonice în care atacatorii pretind că reprezintă instituţii financiare sau autorităţi;

solicitări de instalare a unor aplicaţii de acces la distanţă pe telefon sau calculator;

cereri de divulgare a parolelor, codurilor OTP sau datelor cardului.

Pentru a recunoaşte tentativele de fraudă online şi a nu le cădea victimă, banca recomandă utilizatorilor de servicii bancare să se informeze constant despre acestea din surse de încredere precum site-ul DNSC şi secţiunea de securitate de pe site-ul băncii.