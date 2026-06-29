Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie va fi majorat la 4.325 de lei. Potrivit Ministerului Muncii, această creștere se traduce printr-un salariu minim net de 2.699 de lei, după aplicarea facilității fiscale prevăzute pentru acest nivel de venit. Iată cum se calculează salariul net și ce taxe sunt reținute din venitul brut.

Cât este salariul minim pe economie în România în 2026 (brut și net)

Salariul minim brut pe economie este de 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, după ce Guvernul a aprobat o majorare de 275 de lei față de nivelul anterior, de 4.050 de lei.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Muncii, salariul minim net ajunge la aproximativ 2.699 de lei după aplicarea deducerii de 200 de lei prevăzute pentru acest tip de venit. Creșterea efectivă a venitului net este de aproximativ 125 de lei.

Ministerul estimează că de această majorare beneficiază peste 1,7 milioane de salariați din România.

Salariul minim brut reprezintă nivelul minim de salarizare pe care angajatorii sunt obligați să îl respecte pentru un program normal de lucru. Acesta este stabilit prin hotărâre de Guvern și se aplică tuturor angajatorilor din România. În practică, majorarea salariului minim influențează nu doar veniturile celor plătiți la acest nivel, ci și anumite beneficii, contribuții și costuri salariale calculate în raport cu salariul minim. De asemenea, creșterea acestuia poate avea efecte și asupra negocierilor salariale din alte categorii de venituri.

Diferența dintre salariul brut și salariul net explicată simplu

Salariul brut reprezintă suma totală prevăzută în contractul individual de muncă înainte de aplicarea taxelor și contribuțiilor obligatorii.

Salariul net este suma care ajunge efectiv în contul angajatului după ce statul reține contribuțiile sociale și impozitul pe venit.

Cu alte cuvinte, atunci când un angajat negociază un salariu brut, suma pe care o va primi efectiv este mai mică deoarece din acel venit se scad contribuțiile obligatorii prevăzute de legislația fiscală.

De exemplu, două persoane pot avea salarii brute diferite, iar diferențele dintre veniturile nete pot fi influențate de contribuții, deduceri personale sau alte facilități fiscale prevăzute de lege.

În practică, salariul net reprezintă suma pe care angajatul o încasează după reținerea contribuțiilor și a impozitului prevăzute de lege.

Ce taxe se opresc din salariu în România (CAS, CASS și impozit)

Din salariul brut al unui angajat cu contract individual de muncă sunt reținute mai multe contribuții obligatorii.

CAS – contribuția pentru pensie

CAS reprezintă contribuția la sistemul public de pensii și este de 25% din baza de calcul.

Această contribuție este utilizată pentru finanțarea sistemului public de pensii și este una dintre cele mai importante rețineri aplicate salariului brut.

CASS – contribuția pentru sănătate

CASS reprezintă contribuția pentru asigurările sociale de sănătate și este de 10%.

Prin plata acestei contribuții, angajații beneficiază de acces la serviciile medicale din sistemul public de sănătate.

Impozitul pe venit

Impozitul pe venit este de 10% și se aplică asupra venitului impozabil rezultat după scăderea contribuțiilor sociale și a eventualelor deduceri aplicabile.

Pe lângă aceste contribuții, angajatorul plătește și contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM), în valoare de 2,25% din salariul brut. Aceasta nu este reținută din salariul angajatului, ci reprezintă un cost suplimentar suportat de companie.

Cum îți calculezi salariul net din brut pas cu pas

Pentru a înțelege mai ușor mecanismul de calcul, este util să vezi care sunt pașii prin care salariul brut se transformă în salariu net.

În primul rând, din salariul brut se reține contribuția pentru pensie (CAS), în procent de 25%.

Ulterior se reține contribuția pentru sănătate (CASS), în procent de 10%.

După scăderea acestor contribuții se stabilește baza pentru calculul impozitului pe venit, iar asupra acesteia se aplică impozitul de 10%.

Rezultatul final este salariul net pe care angajatul îl primește efectiv.

De exemplu, în cazul unui salariu brut de 5.000 de lei:

CAS (25%) este 1.250 de lei;

CASS (10%) este 500 de lei;

baza de calcul pentru impozit este de 3.250 de lei;

impozitul de 10% este 325 de lei.

În acest exemplu, salariul net este de 3.425 de lei.

În practică, rezultatul final poate fi influențat și de deducerile personale sau de alte facilități fiscale aplicabile anumitor categorii de venituri.

Cine este plătit cu salariul minim în România

Salariul minim brut garantat în plată reprezintă nivelul minim pe care un angajator îl poate acorda legal unui salariat încadrat cu normă întreagă.

Niciun angajator nu poate stabili prin contract un salariu de bază mai mic decât nivelul salariului minim prevăzut de lege.

Potrivit datelor Ministerului Muncii, peste 1,7 milioane de salariați sunt afectați de majorarea salariului minim aplicată începând cu 1 iulie 2026.

Salariul minim este întâlnit frecvent în domenii precum comerțul, serviciile, industria alimentară, producția, HoReCa sau alte sectoare în care veniturile sunt apropiate de pragul minim stabilit la nivel național.

Ce se întâmplă dacă angajatorul plătește sub salariul minim

Codul Muncii prevede că salariul de bază minim brut garantat în plată este obligatoriu pentru toți angajatorii.

Plata unui salariu sub nivelul minim stabilit prin hotărâre de Guvern reprezintă o încălcare a legislației muncii și poate atrage sancțiuni pentru angajator.

În cazul în care un salariat consideră că drepturile sale salariale nu sunt respectate, acesta poate solicita clarificări angajatorului, se poate adresa Inspectoratului Teritorial de Muncă sau poate solicita recuperarea drepturilor salariale prin mijloacele prevăzute de lege.

Înțelegerea diferenței dintre salariul brut și salariul net îi ajută pe angajați să își verifice corect veniturile și să știe exact ce sumă ar trebui să primească după reținerea contribuțiilor și a impozitului prevăzute de lege.