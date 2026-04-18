Cantitatea pierdută ar fi fost suficientă pentru aproximativ 20.000 de zboruri dus-întors între aeroporturile New York JFK şi Londra Heathrow.

Cu preţul petrolului situat în medie la aproximativ 100 de dolari pe baril de la începutul conflictului, volumele lipsă reprezintă circa 50 de miliarde de dolari în venituri pierdute, a declarat Johannes Rauball, analist senior pentru petrol la Kpler.

Această sumă este echivalentă cu aproximativ 1% din produsul intern brut anual al Germaniei sau cu întregul PIB al unor state mai mici, precum Letonia sau Estonia.

Chiar dacă Iranul a anunţat redeschiderea Strâmtorii Ormuz, revenirea producţiei şi a fluxurilor energetice ar putea fi lentă.

Stocurile globale de petrol brut depozitate pe uscat au scăzut cu aproximativ 45 de milioane de barili doar în luna aprilie, potrivit datelor Kpler, iar de la sfârşitul lunii martie întreruperile de producţie au ajuns la aproximativ 12 milioane de barili pe zi.

Câmpurile petroliere cu ţiţei greu din Kuweit şi Irak ar putea avea nevoie de patru până la cinci luni pentru a reveni la niveluri normale de funcţionare, ceea ce ar putea menţine presiunea asupra stocurilor până în vară.

În plus, deteriorarea unor capacităţi de rafinare şi a complexului de gaze naturale lichefiate Ras Laffan din Qatar ar putea face ca refacerea completă a infrastructurii energetice din regiune să dureze ani.