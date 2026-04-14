Contractele futures pentru petrolul american cu livrare în mai au coborât cu aproape 7%, până la 92,50 dolari pe baril, iar petrolul Brent cu livrare în iunie a scăzut cu aproximativ 4%, până la 95,07 dolari pe baril, transmite CNBC. Scăderea vine după ce administrația Trump a analizat posibilitatea unor discuții suplimentare cu Iranul, deși nimic nu a fost programat deocamdată, potrivit unui oficial al Casei Albe.

Vicepreședintele JD Vance a declarat luni că decizia privind continuarea negocierilor aparține Iranului. „Dacă vom avea noi discuții sau dacă vom ajunge în cele din urmă la un acord depinde de Iran, deoarece noi am pus multe propuneri pe masă", a spus Vance la Fox News, după eșecul discuțiilor de la Islamabad.

În paralel, marina americană a început luni o blocadă a porturilor iraniene din Golful Persic. Analistul Vivek Dhar de la Commonwealth Bank of Australia avertizează că măsura amenință direct exporturile iraniene de circa 1,7 milioane de barili pe zi și înăsprește piața fizică a petrolului.

Agenția Internațională pentru Energie a estimat marți că șocul de aprovizionare va reduce cererea globală cu aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi în trimestrul al doilea, cea mai mare reducere de la pandemia de COVID-19.

Pe întregul an, cererea ar urma să scadă cu 80.000 de barili pe zi, față de estimările anterioare care indicau o creștere de 640.000 de barili pe zi.