"Perioada de instabilitate politică în care intrăm riscă să se traducă într-un adevărat seppuku economic şi asta într-o perioadă în care economia mondială trece prin cea mai gravă criză din ultimii aproape 20 de ani. Banii şi economia, în general, urăsc incertitudinea. Când investitorii nu ştiu cine va conduce ţara, ce taxe vor apărea sau ce legi se vor schimba, reacţia lor naturală este să facă un pas în spate. Pentru România, o ţară care se bazează mult pe banii veniţi din exterior (investiţii străine, fonduri europene şi împrumuturi de 50 de miliarde de euro în 2026), o criză politică se va traduce rapid în costuri reale pe care le va trebui să le suportăm cu toţii, în egală măsură", avertizează Adrian Negrescu, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, primul efect negativ al crizei politice "declanşate de politicieni" se va vedea cel mai probabil, în piaţa valutară, în cotaţia euro şi a dolarului.

"În astfel de situaţii de criză, investitorii tind să îşi vândă activele în lei şi să cumpere euro sau dolari (considerate monede de refugiu). Banca Naţională a României va interveni, mai mult ca sigur, pentru a preveni o creştere bruscă a cursului euro, dar această intervenţie consumă miliarde de euro şi poate duce la bani mai puţini pe piaţă, adică la dobânzi mai mari. Dacă criza se adânceşte, euro se va aprecia semnificativ. O vom simţi cu toţii", a transmis analistul economic.

Un alt efect de primă instanţă se va vedea pe bursă, unde acţiunile, indicii bursei, pot înregistra scăderi semnificative, deoarece investitorii vând din acţiuni pentru a se proteja, iar cei care au bani în fonduri de pensii private (Pilonul II) îşi vor vedea "economiile cum se diluează", a atras atenţia Negrescu în postarea sa.

"În al treilea rând, şi acesta riscă să fie un efect major cu implicaţii inclusiv în zona plăţii pensiilor şi salariilor, statul se va împrumuta mai scump şi/sau va avea dificultăţi să se mai împrumute. Şi asta în condiţiile în care, pentru a acoperi cheltuielile, are nevoie în medie de 1 miliard de euro pe săptămână! În esenţă, România are cel mai mare deficit bugetar din UE, adică statul cheltuie mult mai mult decât produce şi are nevoie constantă de împrumuturi. Când apare o criză politică, cei care împrumută bani României percep un risc mai mare. Rezultatul? Cer dobânzi mai mari. Acest cost suplimentar este plătit, în final, din taxele noastre. Nu este exclus ca această criză să ducă, în cel mai negru scenariu, la o nouă creştere a TVA", avertizează analistul economic.

Prelungirea crizei politice va avea efecte direct în economia reală

În opinia sa, prelungirea crizei politice va avea efecte direct în economia reală, respectiv în "buzunarele firmelor şi ale cetăţenilor".

"La ce să ne aşteptăm în următoarele 6 luni? Dacă criza politică nu se rezolvă rapid şi se prelungeşte, efectele trec din zona financiară direct în economia reală (în buzunarele firmelor şi ale cetăţenilor). Cei 10 miliarde de euro din PNRR, pe care ar trebui să îl luăm până în august, s-ar evapora odată cu stoparea măsurilor administrative. Blocarea banilor europeni este, poate, cea mai mare vulnerabilitate a României", a punctat el.

Potrivit sursei citate, banii din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi fondurile de coeziune sunt condiţionaţi de adoptarea unor reforme, iar fără un guvern stabil care să treacă legi prin Parlament, reformele riscă să se blochează, iar "miliardele de euro destinate autostrăzilor, spitalelor sau digitalizării rămân la Bruxelles".

"În plus, fără un guvern cu puteri depline, nu se vor mai putea lua decizii ferme pentru a tăia cheltuieli inutile sau pentru a colecta mai bine taxele. Deficitul bugetar va creşte, ceea ce va obliga viitorul guvern (oricare ar fi el) să ia măsuri de urgenţă mai dure ulterior, cum ar fi creşterea taxelor sau tăierea investiţiilor. Nu este exclus ca această criză politică să pună gaz pe focul inflaţiei. Dacă instabilitatea va duce, în cele din urmă, la o depreciere a leului în faţa monedei euro, toate produsele pe care le importăm (de la alimente la electronice şi combustibil) devin mai scumpe. Acest lucru anulează o parte din eforturile de scădere a inflaţiei", a subliniat Negrescu.

Un alt efect economic important, în opinia sa, este legat de investiţiile private, care riscă să fie puse pe "pauză".

"Companiile locale şi străine care voiau să deschidă fabrici noi, să facă angajări sau să îşi extindă afacerile vor aştepta să vadă 'cum se aşază lucrurile'. Această ezitare înseamnă mai puţine locuri de muncă nou create şi o încetinire a creşterii economice. Altfel spus, o criză politică acţionează ca o frână de mână trasă în timp ce maşina economiei încearcă să urce un deal. Cu cât frâna rămâne trasă mai mult, cu atât motorul se chinuie mai tare, iar nota de plată la final (prin taxe mai mari, inflaţie sau lipsa modernizării) este suportată de noi toţi. În egală măsură", a precizat analistul.

Negrescu a mai scris luni, într-o nouă postare pe reţeaua de socializare, că temerile investitorilor legate de show-ul politic de la Bucureşti încep deja să se vadă, fiind înregistrate scăderi semnificative pe bursa de valori.

"Noi nu suntem acum intr-o criză economică, ci într-o recesiune tehnică. Da, sunt probleme în economie, consumul a scăzut însă marea majoritate a companiilor şi-a restructurat activitatea, s-a adaptat provocărilor generate de scăderea vânzărilor, de inflaţie, de noile taxe etc. Din păcate, pe fondul crizei politice, riscăm să intrăm din nou într-o criză de încredere care se poate traduce prin îngheţarea investiţiilor şi, poate cel mai grav, prin stoparea/scumpirea creditelor de care statul are nevoie. Iar asta o vom simţi cu vârf şi îndesat (taxe mai mari, rate mai scumpe, preţuri mai mari etc.). Dincolo de speculaţii, cert este că temerile investitorilor legate de show-ul politic de la Bucureşti încep deja să se vadă - sunt scăderi semnificative pe bursa de valori. Sper că BNR va ţine cursul euro stabil, pentru că speculatorii abia aşteaptă scandalul politic pentru a paria pe deprecierea monedei naţionale", a adăugat analistul economic Adrian Negrescu.