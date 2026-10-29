Acesta a declarat și că rectificarea urmăreşte acoperirea nevoilor urgente ale instituţiilor publice, în special din domeniile Sănătăţii şi Agriculturii, fără a afecta încadrarea în ţinta de deficit bugetar pentru 2026.

„Încercăm să finalizăm astăzi şi să publicăm rectificarea astfel încât să intre mâine în şedinţa de Guvern. E o rectificare importantă, care îşi propune să acopere nevoile esenţiale primare din acest moment, care sunt în special în zona de Sănătate: Ministerul Sănătăţii, Casa de Sănătate, Ministerul Agriculturii, dar să păstreze de asemenea un echilibru foarte important în perspectiva finalizării anului 2026 şi a încadrării României în ţinta de deficit pentru anul 2026, luând în calcul perspectivele de încasare pentru cererile de plată 5 şi 6 la finalul anului. Încercăm să facem aceste lucruri astfel încât să rămânem în echilibru şi detalii suplimentare le veţi avea mâine după şedinţa de Guvern", a spus Nazare, care a fost prezent la festivitatea de predare a noului Centru de Diagnostic, Tratament şi Cercetare a Tuberculozei către Institutul Naţional de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", scrie Agerpres.

Alexandru Nazare a precizat că planul pentru ultimele luni ale anului prevede două rectificări bugetare.

„Noi avem un plan stabilit până la finalul anului care prevede două rectificări. Operaţiunile prevăzute pentru prima rectificare şi acoperirea sumelor necesare vor apărea în textul rectificării care va fi publicat şi pe care îl voi prezenta mâine. (...) Noi am planificat şi suntem pregătiţi şi pentru a doua rectificare. Aşa am discutat încă de la audiere şi am făcut acest anunţ încă de la audiere", a arătat ministrul.

„O sumă foarte mare”

Întrebat dacă rectificarea va acoperi solicitările ministerelor de suplimentare a bugetelor, care însumează 60 de miliarde de lei, ministrul Finanţelor a apreciat că suma este prea mare pentru a putea fi alocată integral.

„Ministerele au cerut 60 de miliarde. Este o sumă foarte mare. Nu cred că România îşi permite să aloce sume de o asemenea magnitudine. Cred că trebuie să fim responsabili şi cred că în adâncul sufletului lor toţi ordonatorii ştiu că acea sumă este un pic exagerată", a explicat Alexandru Nazare.

Domeniile care vor primi bani prioritar

Premierul Luca Niculescu a declarat joi că a decis, în urma discuțiilor cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, să rezolve urgent situația rectificărilor bugetare necesare.

El a precizat că funcţionarea sistemului de sănătate este o importanţă majoră.

„Nici personalul medical, nici pacienţii români nu trebuie să se confrunte cu dificultăţi în acordarea îngrijirilor şi tratamentelor, iar în şedinţa de guvern de mâine vom adopta decizia în acest sens. Apoi, în perioada imediat următoare vom avea încheiate atât prezentarea situaţiei financiar-bugetare a ţării cât şi următoarea rectificare bazată pe date”, a precizat premierul Luca Niculescu.

Premierul a precizat că fondurile alocate sănătăţii, construirii spitalelor, dezvoltării servicilor medicale şi pregătirii personalului sanitar nu trebuie considerate cheltuieli.

PSD i-a cerut ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să prezinte situația reală a finanțelor țării, inclusiv facturile neachitate și lucrările executate, dar încă nefacturate.

Potrivit unor surse social-democrate citate de Știrile ProTV, Guvernul condus anterior de Ilie Bolojan ar fi lăsat facturi neachitate de aproximativ 50 de miliarde de lei. Suma reprezintă o afirmație atribuită surselor PSD, nu o valoare confirmată independent în articol.