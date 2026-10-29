Potrivit datelor prezentate de Primăria Capitalei, rețeaua a ajuns la 800 de parcaje, iar numărul tranzacțiilor pentru plata parcării a depășit un milion într-o singură lună. Municipalitatea anunță că extinderea va continua.

Peste 20.000 de locuri în plus față de 2025

În iunie 2024, în București erau 23.312 locuri de parcare publică cu plată. În iunie 2025, numărul ajunsese la 33.554, iar în iunie 2026 a urcat la 52.195. Astfel, în doi ani, rețeaua a crescut cu aproximativ 108%, potrivit cifrelor comunicate de municipalitate.

În prezent, cele 52.195 de locuri sunt distribuite în 800 de parcaje publice cu plată, iar Primăria Capitalei susține că va continua să extindă rețeaua.

Peste un milion de tranzacții

A crescut și numărul plăților pentru utilizarea parcărilor publice. În iunie 2024 au fost înregistrate 589.007 tranzacții, iar în iunie 2025 au fost raportate 746.796.

În iunie 2026, numărul tranzacțiilor a ajuns la 1.031.639, cu aproximativ 75% mai mult decât în aceeași lună din 2024 și cu peste 38% peste nivelul din 2025.

Cât costă parcarea în București

Tarifele pentru parcările publice cu plată administrate de municipalitate se aplică în intervalul orar 08:00–20:00. Șoferii achită:

5 lei pe oră;

30 de lei pe zi;

500 de lei pe lună.

„Riveranii plătesc 50 de lei pe lună sau 500 de lei pe an, doar în proximitatea locuinței”, a mai precizat primăria.

Șoferii pot achita tariful prin aplicația oficială Parking București, fără comision, prin SMS la numărul 7576 sau prin aplicațiile partenere AmParcat și Qport, care pot percepe comisioane.

Plata se poate face și la parcometre sau în numerar, la stațiile SelfPay. Pentru abonamente sunt disponibile platformele online abonamente.cmpb.ro și riverani.cmpb.ro.