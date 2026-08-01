"România rămâne în categoria recomandată investiţiilor - un nou test trecut la limită. România rămâne atent monitorizată de agenţiile de rating - orice derapaj poate veni cu sancţiuni severe în perioada următoare. Menţinerea ratingului Fitch a venit într-un context foarte dificil şi cu o marjă minimă de siguranţă. În spatele acestui rezultat a fost un efort instituţional excepţional, dus până în ultimul moment, de echipa Ministerului Finanţelor, în coordonare cu Banca Naţională a României, care au documentat şi susţinut cu date solide fiecare argument pentru menţinerea calificativului de investiţii. A contat, de asemenea, şi responsabilitatea liderilor partidelor politice şi grupurilor parlamentare care, în ultima săptămână, au reuşit să ajungă la consens pe proiectele legislative de care depind fondurile europene din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, România are argumente financiare solide: deficitul cash s-a redus la 42 de miliarde de lei în primul semestru, de la 70 de miliarde de lei în perioada similară din 2025, iar Fitch estimează pentru acest an un deficit de 5,9% din PIB, sub ţinta de 6%.

"Apartenenţa la UE, accesul la fonduri şi finanţări europene şi indicatorii de guvernanţă superiori statelor comparabile susţin, de asemenea, ratingul ţării. În acest moment, elementul cel mai sensibil, aflat în atenţia pieţelor internaţionale, rămâne situaţia politică. Agenţiile evaluează stabilitatea, capacitatea de formare a unui guvern funcţional şi continuitatea politicilor fiscal-bugetare drept garanţie de seriozitate a României. Fitch avertizează direct în raportul publicat azi că un blocaj politic prelungit poate împiedica aplicarea măsurilor, poate întârzia reformele din PNRR şi poate pune ratingul sub presiune. De aceea, România trebuie să transmită un semnal credibil de stabilitate politică: o majoritate funcţională, continuitatea reformelor, respectarea traiectoriei de reducere a deficitului şi oprirea iniţiativelor cu impact bugetar pentru care nu există surse reale de finanţare. Este o condiţie pentru protejarea costurilor de finanţare, a investiţiilor şi a economiei României", a transmis şeful de la Finanţe.

Urmează Moody's

Acesta a reamintit că urmează evaluarea Moody's, care în precedenta evaluare a menţinut ratingul României la ultima treaptă recomandată investiţiilor, cu perspectivă negativă.

"Şi Moody's urmăreşte riguros, în mod explicit, efectele instabilităţii politice asupra finanţelor publice, instituţiilor şi capacităţii de guvernare. Rezultatul Fitch ne oferă timp, nu confort. Trebuie să demonstrăm foarte rapid că România poate avea coerenţă în decizii şi capacitatea de a continua corecţia fiscală şi reformele începute", a punctat alexandru Nazare.

Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul "BBB-", menţinând România în categoria statelor recomandate investiţiilor.

Conform unui comunicat al Ministerului de Finanţe, evaluarea este susţinută de apartenenţa la Uniunea Europeană, de accesul la fluxuri de capital şi finanţare externă, precum şi de nivelul PIB-ului şi al indicatorilor de guvernanţă, iar rezultatele execuţiei bugetare au contribuit decisiv la menţinerea ratingului investiţional.

În primul semestru al anului 2026, deficitul cash s-a redus la 42 de miliarde de lei, reprezentând 2% din PIB-ul estimat pentru acest an, comparativ cu 70 de miliarde de lei în aceeaşi perioadă din 2025. Fitch evidenţiază creşterea veniturilor şi menţinerea sub control a cheltuielilor, în contextul măsurilor adoptate pentru limitarea costurilor cu salariile şi beneficiile sociale, se menţionează în comunicat.

Raportul subliniază, de asemenea, rolul fondurilor europene în susţinerea investiţiilor şi în reducerea necesarului de finanţare externă de pe pieţe în 2026. Resursele din politica de coeziune, PNRR şi mecanismul european SAFE contribuie la diversificarea surselor de finanţare şi la menţinerea unui nivel ridicat al investiţiilor în perioada de ajustare fiscală.

Menţinerea perspectivei negative reflectă riscurile generate de nivelul încă ridicat al deficitului, creşterea datoriei publice, dezechilibrul contului curent şi incertitudinea politică. Fitch semnalează că prelungirea blocajelor politice ar putea diminua capacitatea de implementare a reformelor şi vizibilitatea asupra strategiei fiscal-bugetare după anul 2026, se mai arată în comunicat.

Agenţia indică drept principal risc pentru rating imposibilitatea continuării măsurilor de consolidare şi a stabilizării datoriei publice, inclusiv în situaţia unui blocaj politic prelungit. În sens invers, progresele constante în reducerea deficitului şi creşterea încrederii că datoria publică va fi stabilizată ar putea conduce la revizuirea perspectivei de la negativă la stabilă.

"Evaluările agenţiilor de rating reprezintă un reper important pentru percepţia investitorilor asupra economiei şi pentru condiţiile în care se finanţează statul, companiile şi populaţia.

Menţinerea calificativului în categoria recomandată investiţiilor contribuie la păstrarea accesului României la pieţele financiare şi la susţinerea încrederii în perspectivele economice ale ţării. Evoluţia finanţelor publice, stabilitatea cadrului instituţional şi continuitatea politicilor economice vor rămâne elemente relevante în evaluările viitoare", se precizează în comunicat.