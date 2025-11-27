Nazare: Cheltuielile cu dobânzile au fost „sever subevaluate”. Datoria României urcă la 60% până la finalul anului

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că, la momentul adoptării bugetului, cheltuielile cu dobânzile au fost ”sever subevaluate”, precizând că acest lucru a fost corectat la prima rectificare.

El a menţionat că România va ajunge la aproape 60% datorie până la sfârşitul anului, având în vedere toate cheltuielile care trebuiau acoperite în contextul bugetului deja aprobat.

”Cheltuielile cu dobânzile au fost sever subevaluate la momentul adoptării bugetului. Am corectat acest lucru în prima rectificare. Şi bineînţeles că se vede un ecart, dar ecartul se vede în raport cu suma de cheltuială la dobânzi care ar fi trebuit să fie adăugată pe acest capitol bugetar şi nu a fost adăugată. Am făcut acest lucru la rectificare şi bineînţeles că acolo se vede o creştere faţă de anul trecut. Am spus-o din momentul preluării acestui mandat că vom ajunge la aproape 60% datorie până la finalul anului. Acest lucru era previzibil, dat fiind toate cheltuielile care trebuiau acoperite în contextul bugetului deja aprobat”, a explicat Alexandru Nazare, joi, într-o conferinţă de presă.

El a fost întrebat dacă anul viitor ar putea fi eliminate unele facilităţi fiscale sau ar putea fi introduse taxe noi.

”Această execuţie confirmă o tendinţă. Este foarte importantă, asta nu înseamnă că întreaga problemă fiscal-bugetară a României este rezolvată. Ne aşteaptă o consolidare foarte importantă anul viitor, o scădere a deficitului de la 8,4%, cât prognozăm că va fi la finalul acestui an, spre 6% anul viitor. E o consolidare de mare anvergură. Nu s-a întâmplat de multe ori în istoria recentă să reuşim astfel de consolidări, au fost câteva exemple. Ca atare, analiza pe bugetul anului 2026 e mult mai complexă. Ea trebuie să cuprindă absolut toate măsurile şi pe venituri şi pe cheltuieli şi va face, bineînţeles, vom începe aceste discuţii imediat în luna decembrie”, a declarat Alexandru Nazare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













