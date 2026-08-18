Marți, 18 august, potrivit Monitorul Prețurilor, platformă a Consiliului Concurenței, care prezintă în timp real cotațiile de la benzinării, prețurile motorinei standard în București sunt următoarele:

Petrom: 10,14 lei/litru

10,14 lei/litru OMW: 10,2 lei/litru

10,2 lei/litru Socar: 10,14 lei/litru

10,14 lei/litru Lukoil: 10,4 lei/litru

10,4 lei/litru MOL: 10,2 lei/litru

10,2 lei/litru Rompetrol: 10,2 lei/litru

Reducerea e temporară

Reamintim că săptămâna trecută, Ministerul Finanțelor a anunțat că va reduce temporar cu 20% acciza la motorina standard, în perioada 16-31 august 2026, după creșterea semnificativă a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Reducerea este de aproximativ 68 de bani pe litru.

Luni, după numai o zi, primele efecte au fost vizibile la pompă, prețul unui litru de diesel coborând sub pragul de 10 lei, la unele benzinării.

Ce înseamnă această reducere a accizei pentru un plin? Vorbim de o economie de 34 de lei la un plin de 50 de l, sau dacă este un rezervor mai mare, de 60 de l, reducerea înseamnă aproximativ 40 de lei.

Această reducere de 20% a accizei este temporară și este valabilă până pe 31 august. După care Ministerul Finanțelor face din nou calculele. Acciza este dinamică și depinde de cotațiile internaționale ale carburanților și de prețul mediu la pompă. Conform legii, sunt 5 trepte de reducere a accizei, între 5 și 25%. Dacă motorina se va scumpi în continuare, am putea ajunge la pragul maxim, adică o scădere cu 85 de bani din prețul final de la pompă.