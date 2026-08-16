Este efectul accizei dinamice care a intrat astăzi în vigoare. Aceasta s-a redus cu 20% ceea ce înseamnă 68 de bani pe litru.

Reducerea este valabilă pentru următoarele două săptămâni, după care Ministerul Finanțelor va face din nou calcule, în funcție de evoluția internațională.

Reducerile de preț la pompă s-au văzut la multe benzinării, chiar de la miezul nopții. La această stație de carburanți din Capitală, de exemplu, motorina a coborât la 9 lei și 99 de bani.

Dar nu toată lumea e mulțumită de nivelul reducerii.

Bărbat: „Nu cred că este eficientă, ar trebui să facă ceva mai mult. Ţinând cont că în Bulgăria preţul este undeva la 8 lei 50.”

Reducerea prețului motorinei este de 68 de bani pe litru, ca urmare a scăderii accizei și a TVA-ului aferent.

Asta înseamnă că pentru un plin de 50 de l, de exemplu, șoferii plătesc de acum mai puțin cu 34 de lei.

Această reducere este valabilă până pe 31 august. Apoi, ministerul Finanțelor va face din nou o analiză, din două în două săptămâni, pentru a actualiza nivelul accizei, în funcție de cotațiile internaționale și evoluția prețului mediu la pompă.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Năzare, a arătat într-o postare pe Facebook și ce economii ar face transportatorii și fermierii, ca urmare a acestei măsuri.

Este vorba despre aproximativ 2.400 de lei pe an pentru o autoutilitară. Iar fermierii ar economi aproximativ 6.800 de lei pe sezon.

Presiunile pe preț vor continua, la nivel regional, spun experții.

Eugenia Gusilov, Expert Energie: ”Din septembrie încolo, în mod normal, cererea pentru motorină crește, oamenii se întorc din concedii, ai recolta agricolă. Asta conjucat cu un context internațional în care un fost mare exportator de motorină și benzină, și anume federația rusă, acum a ajuns să importe”.

Cu mecanismul actual, dacă prețurile vor mai urca, acciza va scădea mai mult. Măsura este valabilă doar pentru motorina standard. Prețul benzinei a rămas la fel.