Ministrul Transporturilor, anunț important pentru ”drumul de mare viteză” care va lega România de Bulgaria: ”Este esențial”

Stiri Economice
27-08-2025 | 14:38
autostrada a0
Pro TV

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat, miercuri, că a fost făcut ”un pas important pentru Drumul de mare viteză București–Giurgiu”.

 

autor
Cristian Matei

Astfel, Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat câștigătorul contractului pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al acestui drum modern, ”atât de așteptat”.

Conform sursei citate, contractul a fost atribuit către asocierea ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ și o firmă de inginerie din Turcia, pentru o valoare de 33 milioane lei (fără TVA).

Studiul va stabili traseul exact, dacă va fi autostradă sau drum expres, cum se va lega cu alte proiecte (inclusiv cu viitorul Pod Giurgiu–Ruse) și va analiza și cum poate fi finanțat – inclusiv prin parteneriat public-privat.

Proiectul e finanțat din bani europeni și de la bugetul de stat, iar studiul va fi gata în 16 luni.

Citește și
autostrada a7
CNAIR: Sunt şanse reale ca anul acesta să deschidem circulaţia cel puţin până la Adjud, pe A7

Acest drum este esențial pentru legătura rapidă între București și granița cu Bulgaria, pentru dezvoltarea infrastructurii românești”, a mai precizat ministrul Transporturilor.

Cauciucul unui camion care transporta substanțe periculoase a explodat pe „Drumul Morții”. Un șofer ucrainean a murit

Sursa: Pro TV

Etichete: Bulgaria, autostrada, giurgiu, drumuri, ministrul transporturilor,

Dată publicare: 27-08-2025 14:38

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Ministrul Transporturilor din Turcia s-a filmat în timp ce conducea cu 225 km/h pe autostradă. Și-a cerut scuze public
Stiri externe
Ministrul Transporturilor din Turcia s-a filmat în timp ce conducea cu 225 km/h pe autostradă. Și-a cerut scuze public

Ministrul Transporturilor din Turcia a fost amendat după ce a postat un videoclip în care conduce cu 225 km/h pe autostradă. A fost criticat dur online și și-a cerut scuze public.

CNAIR: Sunt şanse reale ca anul acesta să deschidem circulaţia cel puţin până la Adjud, pe A7
Stiri actuale
CNAIR: Sunt şanse reale ca anul acesta să deschidem circulaţia cel puţin până la Adjud, pe A7

Românii vor putea circula pe autostradă de la București la Pașcani din 2026, a anunțat directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Autostrăzile Moldovei și Unirii rămân fără bani din PNRR. Statul trebuie să găsească fonduri pentru a termina unele loturi
Stiri Economice
Autostrăzile Moldovei și Unirii rămân fără bani din PNRR. Statul trebuie să găsească fonduri pentru a termina unele loturi

Din cauza unor proceduri greșite la achizițiile publice, bucăți din Autostrada Moldovei și Autostrada Unirii, menite să lege Moldova de restul țării, au rămas fără finanțare din PNRR.

România va avea o nouă șosea de mare viteză. Va lega Bucureștiul de un oraș important
Stiri Economice
România va avea o nouă șosea de mare viteză. Va lega Bucureștiul de un oraș important

Asocierea de firme din România SC Proiect Construct Regiunea Transilvania (lider)-Roads Design a fost desemnată câştigătoare a contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate al drumului de mare viteză Bucureşti-Giurgiu. 

Recomandări
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea
Stiri Politice
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea

Liderii partidelor din coaliție au căzut de acord cu privire la măsurile ce vor fi luate în Pachetul 2. Printre altele, șefii secțiilor din spitale vor da concurs, iar valoarea capitalului social pentru înființarea unui SRL se schimbă.

A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate
Stiri Justitie
A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate

Judecătorii instanţelor din ţară au decis să suspende, începând de miercuri, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori
Stiri actuale
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori

După ce facturile la electricitate au venit duble sau chiar triple pentru unii români, Asociația Furnizorilor de Energie vine cu lămuriri. Canicula, sistarea subvenționării prețurilor și creșterea TVA au mărit facturile.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 August 2025

48:23

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 August 2025

01:50:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59