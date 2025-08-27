Ministrul Transporturilor, anunț important pentru ”drumul de mare viteză” care va lega România de Bulgaria: ”Este esențial”

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat, miercuri, că a fost făcut ”un pas important pentru Drumul de mare viteză București–Giurgiu”.

Astfel, Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat câștigătorul contractului pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al acestui drum modern, ”atât de așteptat”.

Conform sursei citate, contractul a fost atribuit către asocierea ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ și o firmă de inginerie din Turcia, pentru o valoare de 33 milioane lei (fără TVA).

”Studiul va stabili traseul exact, dacă va fi autostradă sau drum expres, cum se va lega cu alte proiecte (inclusiv cu viitorul Pod Giurgiu–Ruse) și va analiza și cum poate fi finanțat – inclusiv prin parteneriat public-privat.

Proiectul e finanțat din bani europeni și de la bugetul de stat, iar studiul va fi gata în 16 luni.

Acest drum este esențial pentru legătura rapidă între București și granița cu Bulgaria, pentru dezvoltarea infrastructurii românești”, a mai precizat ministrul Transporturilor.

