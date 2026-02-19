Acesta va intra în vigoare conform calendarului agreat de coaliție anul trecut, a anunțat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, joi, într-o conferință de presă susținută la Satu Mare.

"Va fi aprobat la jumătatea acestui an tocmai pentru a nu crea nelinişte în rândul lucrătorilor şi impredictibilitate în economie în general. Chiar în şedinţa de Guvern de astăzi, la care n-am participat pentru că eram aici, dar am avut secretar de stat, am avut o primă lectură a legislaţiei prin care se creşte salariul minim. Probabil într-o săptămână-două se va aproba actul normativ, astfel încât la termenul aprobat de coaliţie la sfârşitul anului trecut să avem creşterea salariului minim", a declarat Florin Manole.

Salariu minim brut ar urma să crească de la 4.050 lei la 4.325 lei, de la 1 iulie 2026, dacă actul normativ va fi aprobat.

În programul vizitei ministrului Muncii de joi în judeţul Sau Mare sunt incluse vizitarea Centrului de zi "Exploratorii" din Moftin, a Centrului de zi pentru persoane vârstnice din Tăşnad şi a Centrului de zi pentru copiii aflaţi în risc din Sărăuad.