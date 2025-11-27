Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare: Avem fondurile europene aigurate pe 2026. Deficitul rămâne în parametri

Stiri Economice
27-11-2025 | 10:53
Alexandru Nazare
Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a transmis joi, într-o conferință de presă că în urma analizei Comisiei Europene, România a fost evaluată la conform - pozitiv privind fondurile europene.  

autor
Vlad Dobrea

”Analiza Comisiei Europene pe pachetul de toamnă arată că România a fost evaluată conform pozitiv. Încheiem un ciclu în care România era evaluată neconform în ceea ce privește fondurile europene”, a transmis  Alexandru Nazare.

Nazare anunță că fondurile pentru 2026 sunt asigurate

”În ianuarie și aprilie au fost cerute rapoarte, aceastea nu au fost trimise, iar in iunie s-au început proceduri de suspendare a fondurilor europene.

Ulterior, în urma analizei din toamă se îngheață această procedură ceea ce este un beneficiu pentru că nu vom mai avea aceasta chestiune pentru 2026”, a mai transmis ministrul. 

Execuția bugetară trimestrul III

Citește și
Hidroelectrica
Hidroelectrica nu găsește un CEO potrivit: procedura de selecție, reluată după ce niciun candidat nu a îndeplinit criteriile

”Execuția lunii octombrie pe care o publicăm astăzi. În primul rând este vorba de scăderea deficitului înregistrat față de 2024. Față de octombrie 2024 înregistram un deficit 6,2 miliarde de lei acum avem 5,7 miliarde de lei. Este un ecart de apropae 0,5%. Care confirmă că tendița pe care am anticipat-o de 8,4% este una validă”, a explicat Nazare. 

”Tendința deficitului confirmă că măsurile funcționează”

 

”Datele confirmă ipotezele pentru care am adoptat măsurile financiare, iar execuția reflectă acest lucru. Deficitul de 6,3 miliarde față de anul trecut 13 miliarde”, spune Nazare. 


TVA colectat: Octomrbie 13,6 miliarde de lei care este cel mai mare nivel pentru 2025 cu un plus de 2,4 miliarde de lei față de 2024.

Cheltuieli cu personal: În trimestul 3 am înregistrat o scădere de cheltuieli de personal de 629 milioane de lei în tot trimestrul 3. Luna oct adaugă încă 562 milioane de lei. Trimestrul 3 și octombrie  cumulat avem o economie de 1,1 miliarde de lei.

Bunuri și servicii: Analiza pe capitolul acesta consemnează o scădere de 716 milioane de lei.

Investiții: Cheltuielile cu fondurile europene (inclusiv agricultura) au crescut cu 25% și au ajuns la 51,4 miliarde de lei, peste 10 miliarde de euro.

Cheltuieli pentru investiții: Mai mari cu 8,6% față de 2024 de la 88 de miliarde de lei la 96 de miliarde de lei în acest an.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: fonduri europene, ministrul economiei, deficit bugetar, executie bugetara, deblocare,

Dată publicare: 27-11-2025 10:25

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
Citește și...
Hidroelectrica nu găsește un CEO potrivit: procedura de selecție, reluată după ce niciun candidat nu a îndeplinit criteriile
Stiri Economice
Hidroelectrica nu găsește un CEO potrivit: procedura de selecție, reluată după ce niciun candidat nu a îndeplinit criteriile

Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, anunţă că procedura de selecţie transparentă şi competitivă pentru poziţia de director general (CEO), s-a încheiat fără o propunere de numire a unuia dintre candidaţi. 

Un român care a câștigat peste 600.000 de euro pe un site pentru adulți, luat în vizor de ANAF
Stiri Economice
Un român care a câștigat peste 600.000 de euro pe un site pentru adulți, luat în vizor de ANAF

Aproape 500 de români care au obținut câștiguri mari în mediul online sunt controlați amănunțit de ANAF pentru că nu și-au declarat veniturile.

Cel mai bogat ucrainean primește undă verde de la Bruxelles pentru a cumpăra o fabrică importantă din România
Stiri Economice
Cel mai bogat ucrainean primește undă verde de la Bruxelles pentru a cumpăra o fabrică importantă din România

Cel mai mare producător ucrainean de oțel, Metinvest, controlat de antreprenorul Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a primit undă verde de la Bruxelles pentru a cumpăra compania ArcelorMittal Tubular Products Iași.

Recomandări
ANM anunță ploi în toată țara și lapoviță în nordul Moldovei. Cod galben de ploi abundente în mai multe județe din țară
Vremea
ANM anunță ploi în toată țara și lapoviță în nordul Moldovei. Cod galben de ploi abundente în mai multe județe din țară

Meteorologii anunţă că, joi, vor fi ploi în aproape toată ţara, iar în nordul Moldovei se vor semnala lapoviţă şi ninsoare.

Trump confirmă că suspectul din atacul armat venise din Afganistan în 2021 și denunță un „act de terorism”
Stiri externe
Trump confirmă că suspectul din atacul armat venise din Afganistan în 2021 și denunță un „act de terorism”

Donald Trump a confirmat, miercuri, că bărbatul suspectat că a tras asupra a doi militari în apropierea Casei Albe din Washington venise din Afganistan în septembrie 2021. Preşedintele american a denunţat un „act de terorism”.

CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%
Stiri Sanatate
CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%

Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că „2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic”, după ce a constatat o creşterea a interesului românilor pentru imunizare

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 Noiembrie 2025

52:03

Alt Text!
La Măruță
26 Noiembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28