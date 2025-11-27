Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare: Avem fondurile europene aigurate pe 2026. Deficitul rămâne în parametri

”Analiza Comisiei Europene pe pachetul de toamnă arată că România a fost evaluată conform pozitiv. Încheiem un ciclu în care România era evaluată neconform în ceea ce privește fondurile europene”, a transmis Alexandru Nazare.

Nazare anunță că fondurile pentru 2026 sunt asigurate

”În ianuarie și aprilie au fost cerute rapoarte, aceastea nu au fost trimise, iar in iunie s-au început proceduri de suspendare a fondurilor europene.

Ulterior, în urma analizei din toamă se îngheață această procedură ceea ce este un beneficiu pentru că nu vom mai avea aceasta chestiune pentru 2026”, a mai transmis ministrul.

Execuția bugetară trimestrul III

”Execuția lunii octombrie pe care o publicăm astăzi. În primul rând este vorba de scăderea deficitului înregistrat față de 2024. Față de octombrie 2024 înregistram un deficit 6,2 miliarde de lei acum avem 5,7 miliarde de lei. Este un ecart de apropae 0,5%. Care confirmă că tendița pe care am anticipat-o de 8,4% este una validă”, a explicat Nazare.

”Tendința deficitului confirmă că măsurile funcționează”

”Datele confirmă ipotezele pentru care am adoptat măsurile financiare, iar execuția reflectă acest lucru. Deficitul de 6,3 miliarde față de anul trecut 13 miliarde”, spune Nazare.



TVA colectat: Octomrbie 13,6 miliarde de lei care este cel mai mare nivel pentru 2025 cu un plus de 2,4 miliarde de lei față de 2024.

Cheltuieli cu personal: În trimestul 3 am înregistrat o scădere de cheltuieli de personal de 629 milioane de lei în tot trimestrul 3. Luna oct adaugă încă 562 milioane de lei. Trimestrul 3 și octombrie cumulat avem o economie de 1,1 miliarde de lei.

Bunuri și servicii: Analiza pe capitolul acesta consemnează o scădere de 716 milioane de lei.

Investiții: Cheltuielile cu fondurile europene (inclusiv agricultura) au crescut cu 25% și au ajuns la 51,4 miliarde de lei, peste 10 miliarde de euro.

Cheltuieli pentru investiții: Mai mari cu 8,6% față de 2024 de la 88 de miliarde de lei la 96 de miliarde de lei în acest an.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













