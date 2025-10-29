Ministrul Economiei: „Măsurile fiscale şi de reducere a cheltuielilor Guvernului vor produce rezultate în 6-7 luni”

29-10-2025
radu miruta
Măsurile fiscale şi cele prin care Guvernul îşi reduce cheltuielile vor începe să producă rezultate în şase-şapte luni, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă.

Claudia Alionescu

El a făcut declarația în cadrul celei de a XXXII-a ediţie a Topului Firmelor din Capitală, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB).

"Măsurile acestea care colectează datoriile la bugetul de stat - şi sunt mari şi sunt multe şi sunt necolectate - şi măsurile prin care Guvernul îşi reduce cheltuielile încep să producă rezultate, cu o inerţie mai mare, în şase-şapte luni, iar Guvernul, din motive pe care n-are niciun rost să le mai aduc în discuţie, era într-o situaţie în care avea nevoie de bani a doua zi. A fost o încercare de a face un parteneriat tot cu aceia care duc greul acestei ţări", a explicat ministrul.

Ministrul a precizat că, la nivel naţional, este relevant ce se întâmplă în Bucureşti, în condiţiile în care 30% din PIB-ul României e generat de zona Bucureşti-Ilfov.

El a menţionat că Guvernul este preocupat de ceea ce se întâmplă cu mediul de afaceri din punct de vedere fiscal.

"La nivel guvernamental, suntem preocupaţi ca măsurile fiscal-bugetare să ţină cont de două realităţi. O realitate a unui deficit foarte mare, care înseamnă împrumuturi foarte scumpe, şi care, la un moment dat, dacă nu era luată nicio măsură, risca să se ducă la pierderea locurilor de muncă şi la sufocarea întregii activităţi. Însă, trebuie să ţinem cont şi de o altă realitate, anume că nu poţi să pui pe umărul celor care contribuie mai mult decât pot să ducă. În încercarea asta de a ţine vasul pe linia de plutire există riscul să-i îneci fix pe aceia care dau din vâsle. Este o balanţă pe care Guvernul încearcă foarte simplu să o echilibreze", a mai declarat ministrul Economiei.

El a arătat că este preocupat să gestioneze corect relaţia cu mediul de afaceri.

"Sunt foarte preocupat ca la Ministerul Economiei să gestionăm un mecanism prin care dumneavoastră să vă desfăşuraţi corect activitatea. Trebuie să punem capăt acelor preferinţe, trebuie să punem capăt metodelor prin care cineva sună un ministru şi-şi rezolvă problema mai repede. Trebuie să punem capăt caietelor de sarcini făcute cu dedicaţie. Trebuie să punem capăt rezultatelor unei competiţii corecte în urma căreia aceleaşi câteva firme câştigă. Trebuie să punem capăt semnării unor recepţii de lucrări cu ochii închişi şi cu capul plecat, fără ca lucrurile să fi fost livrate. Dacă vom reuşi să facem aceste lucruri vom avea de câştigat", a spus ministrul Miruţă.

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti a organizat miercuri, în Aula Carol I, cea de a XXXII-a ediţie a Topului Firmelor din Capitală şi a premiat 7.567 firme, în creştere cu 2% faţă de ediţia precedentă.

Sursa: Agerpres

