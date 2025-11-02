Ministerul Finanțelor vrea să împrumute cel puțin 6,8 miliarde de lei în noiembrie. Rambursare anticipată

02-11-2025 | 15:01
Ministerul de Finanţe
Inquam Photos / George Călin

Ministerul Finanțelor a planificat, în luna noiembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,8 miliarde de lei.

autor
Mihai Niculescu

La acestea se poate adăuga suma de 945 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitațiilor de obligațiuni.

Suma totală, de 7,745 miliarde lei, este cu 245 milioane de lei mai mică față de cea care a fost programată în luna octombrie a acestui an, de 7,99 miliarde de lei, și va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat.

Conform prospectului publicat în Monitorul Oficial, pe 26 noiembrie va fi organizată licitație pentru o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, în sumă de 500 milioane de lei, cu scadența în 25 noiembrie 2026.

De asemenea, pe parcursul lunii noiembrie vor fi organizate licitații pentru 13 emisiuni de obligațiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 6,3 miliarde lei, urmate a doua zi de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea inițială a emisiunii de obligațiuni (945 milioane de lei în total).

Detaliile emisiunilor

Astfel, au fost programate licitații pentru 12 emisiuni de obligațiuni de 500 milioane lei, în 3 noiembrie (două emisiuni), 6 noiembrie (două), 10 noiembrie (două), 13 noiembrie (două), 17 noiembrie, 20 noiembrie, 24 noiembrie și 26 noiembrie, și o emisiune de obligațiuni de 300 milioane lei, în 24 noiembrie.

Programul de împrumuturi al MF pentru noiembrie reflectă necesitățile de finanțare ale statului român în contextul actual fiscal și economic. Guvernul continuă să se bazeze pe piața internă de capital pentru acoperirea nevoilor bugetare și pentru gestionarea datoriei publice.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 02-11-2025 14:51

