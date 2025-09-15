Ministerul Finanțelor a împrumutat peste un miliard de lei de la bănci prin obligațiuni de stat

Stiri Economice
15-09-2025 | 15:56
Ministerul de Finanţe
Inquam Photos / George Călin

Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, 1,077 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

autor
Lorena Mihăilă

Astfel, instituția a atras 479 milioane de lei printr-o emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 43 de luni, la un randament mediu de 7,50% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 400 de milioane de lei, iar băncile au subscris 1,624 miliarde lei.

De asemenea, marţi este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 60 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligaţiuni.

Alte 598 de milioane de lei atrase de minister

De asemenea, ministerul a atras 598 milioane lei printr-o altă emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 94 luni, la un randament mediu de 7,50% pe an. Valoarea emisiunii a fost de 400 milioane lei, iar băncile au subscris 1,527 miliarde de lei.

În același timp, marți este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 60 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligaţiuni.

Ilie Bolojan
Bolojan pregătește tăieri la Guvern. Personalul, redus cu până la 40%. La un minister au fost reduse salariile directorilor

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.

Suma totală, de 6,995 miliarde lei, este cu 385 milioane de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna august a acestui an, de 6,61 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

Sursa: Agerpres

BNR, imprumuturi, ministerul finantelor

Dată publicare: 15-09-2025 15:56

