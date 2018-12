Mii de români au aflat de la ANAF că au fost înșelați. "Nu e semnătura mea"

Peste 8 mii de români au reclamat la ANAF că unele organizaţii s-au folosit de datele lor pentru a primi bani din direcţionarea a 2 la sută din impozitul pe venit.

Cazurile au fost descoperite după ce Fiscul a început să trimită notificări celor care apăreau în evidenţele de donaţii, iar acolo unde au fost găsite neconcordanțe banii au rămas blocaţi până când situaţiile au fost clarificate.

Un bărbat din Galaţi a primit o notificare de la ANAF prin care i se cerea să confirme că a direcţionat 2% din impozitul pe venit către o organizaţie non profit din Brăila, despre care însă nu auzise niciodată. „M-am prezentat la ANAF, unde am solicitat o copie de pe respectivă declaraţie. Semnătura sub nicio formă nu este a mea", spune omul. Odată înştiinţat, Fiscul NU a virat banii, iar bărbatul a încercat - fără succes - să afle cum s-a ajuns aici.

"Bănuielile mele duc în zona unor prestări de servicii, unde am lăsat o copie de pe buletinul de identitate. Aici cred că s-a întâmplat ceva cu respectivele date."

Astfel de cazuri au fost descoperite de Fisc în toată ţara în ultimele luni. Potrivit ANAF, peste 8 mii de persoane au anunţat că nu au direcţionat 2% din impozitul pe profit către diverse organizaţii care apăreau în evidenţele autorităţii fiscale.

Adrian Benţa, specialist fiscal: ''Este posibil, din cauza unor erori, fie fraude, că unele astfel de asociaţii să depună formulare în numele unor salariaţi fără ca aceştia să-şi fi dat consimţământul. Banii nu ajung decât în momentul în care se verifică şi se constată că salariatul chiar şi-a dat consimţământul''

Aşadar, de la depunerea formularelor până la virarea efectivă a banilor, pot trece până la trei luni, timp în care Fiscul face verificările necesare, tocmai pentru eliminarea oricărei suspiciuni.

ANAF trimite notificări celor care apar în evidente că au direcţionat 2% din impozitul pe venit, aşa sunt anunţaţi oamenii unde vor ajunge banii lor. După ce primesc hârtia, cei înştiinţaţi au la dispoziţie 30 de zile să anunţe dacă nu au făcut donaţia respectivă, caz în care banii rămân blocaţi la stat.

Ca să nu ajungă tot impozitul pe venit datorat statului în bugetul central, poteti direcţiona 2% către o anumită cauza. Trebuie să alegeţi beneficiarul, care poate fi de la un centru de îngrijiri până la o cantină socială sau o fundaţie, depunând un formular la ghişeele fiscului sau online, până la data de 25 mai a fiecărui an. Angajatorii se pot ocupa şi ei de formalităţi. La fel şi beneficiarii care vor fi însă verificaţi de Fisc înainte să primească banii.

Şi cei care direcţionează banii pot verifica unde ajung aceştia, printr-o cerere depusă la Fisc - online sau la ghişeu.

