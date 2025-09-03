Mediul de afaceri din România critică menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri: „Descurajează investițiile”

Stiri Economice
03-09-2025 | 16:34
Confederatia Patronala Concordia
Facebook/concordia.patronat

Organizaţiile reprezentative ale mediului de afaceri din România îşi exprimă îngrijorarea faţă de menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA).  

autor
Claudia Alionescu

În opinia lor, impozitarea IMCA „descurajează investiţiile, erodează competitivitatea şi afectează investiţiile româneşti şi străine”.

România are nevoie de „politici fiscale coerente şi predictibile, care să stimuleze investiţiile private şi productivitatea” şi de „reforme care să elimine risipa şi cauzele desechilibrelor actuale”, potrivit celor 12 organizaţii semnatare ale unui document comun.

Mediul de afaceri consideră eliminarea IMCA drept „o măsură vitală pentru inversarea tendinţei de stagnare economică”.

Într-un context economic global marcat de încetinire şi un context bugetar dificil în plan intern, România are nevoie de politici fiscale coerente şi predictibile, care să stimuleze investiţiile private şi productivitatea, şi de reforme structurale care să elimine risipa şi cauzele desechilibrelor actuale. Inconsistenţa în procesul decizional, reflectată prin schimbări de poziţie într-un interval foarte scurt, transmite semnale contradictorii investitorilor şi sporeşte percepţia de risc asupra economiei româneşti”, se arată în documentul comun semnat de 12 organizaţii reprezentative ale mediului de afaceri din România.

Citește și
blocuri, oras
Impozitele pe proprietate se schimbă în 2026. Bolojan: „Trebuie să reflecte valoarea de piaţă”

România trebuie să reducă deficitul sub 3% până în 2030, iar acest obiectiv nu poate fi atins exclusiv prin creşteri de taxe (la nivelul individului sau al companiilor), ci necesită măsuri complementare, precum reducerea cheltuielilor statului, creşterea gradului de colectare şi digitalizarea administraţiei, potrivit sursei citate.

Aceste eforturi pot avea succes doar în paralel cu o creştere economică sustenabilă, pe care această taxă riscă să o descurajeze. Fără măsuri concrete în aceste direcţii, atingerea obiectivelor rămâne imposibilă. Aşa cum mediul de afaceri a avertizat încă de la introducere, impozitarea pe cifra de afaceri a generat distorsiuni în piaţă, a afectat sectoare esenţiale şi, prin incertitudinea şi costurile suplimentare pe care le-a generat, a fost unul dintre factorii care au contribuit la lipsa de performanţă a României în a atrage investitori noi, spre deosebire de pieţe din regiune”, se arată în documentul citat.

Organizaţiile semnatare consideră că menţinerea IMCA, deşi a fost introdusă ca „măsură temporară”, „ridică semne de întrebare” şi din perspectiva colectării veniturilor.

Conform datelor disponibile, s-au colectat aproximativ 1,2 mld. lei din cele 6 mld. lei estimate. Astfel, este probabil ca volumele viitoare să fie şi mai reduse, pe fondul încetinirii activităţii economice”, afirmă semnatarii.

Aceştia consideră că, în acelaşi timp, IMCA „contravine bunelor practici şi standardelor internaţionale de guvernanţă fiscală”, conform cărora „impozitarea urmăreşte, în principal, profitul şi substanţa economică, nu cifra de afaceri”.

După cum am transmis în dialogul cu Guvernul României, mediul de afaceri consideră eliminarea IMCA drept o măsură vitală pentru inversarea tendinţei de stagnare economică. Sectorul privat vrea şi trebuie să fie un partener de încredere pentru soluţionarea problemelor de gestionare a finanţelor publice, nu ţintă de penalizare. Fără un mediu de afaceri prosper, reducerea deficitelor şi redresarea economică a României nu sunt posibile”, precizează organizaţiile.

Mediul de afaceri face apel la „consens politic pentru prioritizarea reformelor structurale”, care reprezintă „adevărata soluţie pentru consolidarea finanţelor publice”.

Fără digitalizarea administraţiei fiscale, combaterea evaziunii şi eficientizarea cheltuielilor publice, creşteri suplimentare ale poverii fiscale riscă să frâneze economia
şi capacitatea companiilor de a genera venituri bugetare. Considerăm că echilibrarea macro-bugetară a ţării trebuie să fie un obiectiv comun, care presupune cooperarea tuturor părţilor implicate, inclusiv o conlucrare responsabilă în cadrul Coaliţiei de Guvernare, dincolo de agende politice sau interese pe termen scurt”, mai arată semnatarii documentului.

Lista celor 12 organizații semnatare

Cele 12 organizaţii semnatare sunt următoarele:

-Consiliul Investitorilor Străini,

-Camera de Comerţ Americană pentru România,

-Confederaţia Patronală Concordia,

-Fundaţia Romanian Business Leaders,

-Camera de Comerţ Italiană pentru România,

-Camera de Comerţ şi Industrie Franceză în România,

-Camera de Comerţ Belgiană, Luxemburg, Română, Moldovenească,

-Camera de Comerţ Româno-Olandeză,

-Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România,

-Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană.

Camera de Comerţ Elveţia - România şi Camera de Comerţ Britanică-Română menţionează că rămân deschise dialogului cu autorităţile şi reiterează angajamentul de a contribui la creşterea economică şi la obiectivele bugetare ale României, spre dezvoltarea pe termen lung a economiei româneşti.

În urmă cu aproximativ o lună, Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a recunoscut că impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) a fost un eșec. Alexandru Nazare a specificat că statul se aștepta la încasări de 5-7 miliarde de lei, dar a reușit să adune doar 1,2 miliarde.

Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în poza de grup a lui Xi Jinping, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un

Sursa: News.ro

Etichete: romania, impozite, afaceri,

Dată publicare: 03-09-2025 16:21

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
GALERIE FOTO Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“
Citește și...
Ana Blandiana, mesaj pentru Dan și Bolojan: „Nu cer excludere de la austeritate, cer doar respect pentru cultură”
Cultura
Ana Blandiana, mesaj pentru Dan și Bolojan: „Nu cer excludere de la austeritate, cer doar respect pentru cultură”

Ana Blandiana atrage atenția că ”deconstruirea” Institutului Cultural Român, avută în vedere, reprezintă ”un pericol real” pentru cultura din România. Asta în condițiile în care cartea are acum un TVA de 11%, iar jocurile de noroc un impozit de 4%.

Impozitele pe proprietate se schimbă în 2026. Bolojan: „Trebuie să reflecte valoarea de piaţă”
Stiri Politice
Impozitele pe proprietate se schimbă în 2026. Bolojan: „Trebuie să reflecte valoarea de piaţă”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că, pentru un imobil din Bucureşti, ar trebui să se plătească un impozit puţin mai mare decât unul dintr-un alt oraş reşedinţă de judeţ, iar în acea reşedinţă de judeţ, puţin mai mare decât într-un orăşel.

Sindicaliștii de la BNS: Guvernul a ales calea ușoară. Dacă dăm afară bugetari, pierdem PIB
Stiri Economice
Sindicaliștii de la BNS: Guvernul a ales calea ușoară. Dacă dăm afară bugetari, pierdem PIB

Impozitarea multinaţionalelor pe profit cu cotele de impozit pe profit similare celor existente in Uniunea Europeană şi nu pe cifra de afaceri se află printre propunerile de reducere a deficitui fiscal ale BNS.

Grindeanu, PSD, vrea să salveze bugetul pedepsind românii productivi: Cu un impozit progresiv nu ar fi nevoie să creştem TVA
Stiri Politice
Grindeanu, PSD, vrea să salveze bugetul pedepsind românii productivi: Cu un impozit progresiv nu ar fi nevoie să creştem TVA

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Curtea de Argeş, că dacă ar fi implementat impozitul progresiv nu ar mai fi nevoie de creşterea TVA.

Planul PSD pentru a reduce deficitul creat de guvernele Ciolacu și Ciucă. Domeniile în care ar vrea cheltuieli mai mici
Stiri Politice
Planul PSD pentru a reduce deficitul creat de guvernele Ciolacu și Ciucă. Domeniile în care ar vrea cheltuieli mai mici

PSD merge la discuțiile grupului tehnic pentru reducerea cheltuielolor cu un pachet de măsuri care să reducă deficitul crescut de guvernele Ciolacu I și II. Social-democrații vor impozit progresiv, dar și optimizarea cheltuielilor.

Recomandări
Președintele și premierul României reacționează în scandalul provocat de participarea lui Adrian Năstase și Dăncilă în China
Stiri Politice
Președintele și premierul României reacționează în scandalul provocat de participarea lui Adrian Năstase și Dăncilă în China

Președintele și premierul României au reacționat, miercuri, în scandalul provocat de participarea în China, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un, a foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă.

Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu se discută de o nouă creștere a TVA, însă HORECA este vizată de schimbări
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu se discută de o nouă creștere a TVA, însă HORECA este vizată de schimbări

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, că în coaliţie nu există nicio discuţie privind o nouă majorare a TVA, la 23-24%.

PSD vrea să reducă un număr mai mare de posturi din administrația locală decât Ilie Bolojan: 25%. Cum explică Sorin Grindeanu
Stiri Politice
PSD vrea să reducă un număr mai mare de posturi din administrația locală decât Ilie Bolojan: 25%. Cum explică Sorin Grindeanu

PSD vrea să reducă un număr mai mare de posturi din administrația locală decât premierul Ilie Bolojan, dar insistă asupra faptului că nu sunt ”concedieri”, ci ”reformă”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Chef Florin Dumitrescu “ Da, sunt fascinat de bucătăria franceză, italiană, japoneză dar...gustos in România!”

01:58

Alt Text!
Las Fierbinți
Las Fierbinți - Promo

00:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Septembrie 2025

48:02

Alt Text!
Vorbește Lumea
3 Septembrie 2025

01:49:01

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28