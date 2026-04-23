După ce au fost anunțați prin apelul unic de urgență 112, polițiștii rutieri l-au oprit înainte de a produce o nenorocire și l-au sancționat.

Trei șoferi au sunat panicați la 112 pentru a anunța că o mașină înmatriculată în Vrancea se deplasează pe contrasens, pe banda a doua, pe autostrada A7. Unul dintre ei a reușit să îl și filmeze. Polițiștii de la Serviciul Rutier au intervenit și au reușit să îl oprească pe șofer în dreptul kilometrului 160. Au constatat că la volan era un bărbat de 75 de ani din comuna Pufești, din apropiere de Focșani.

În urma testării a reieșit că nu se afla sub influența alcoolului. Șoferul a fost amendat cu peste 1.800 de lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru următoarele 120 de zile.