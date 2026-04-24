Aceste cifre plasează Bulgaria printre statele membre ale Uniunii Europene cu cel mai scăzut nivel al datoriei, deși poziția sa în clasament s-a modificat ușor față de anii anteriori, relatează novinite.com.

Soldul finanțelor publice arată un deficit al administrației publice generale de 4,113 miliarde de euro, adică 3,5% din PIB.

În structura finanțelor publice, subsectorul administrației centrale înregistrează cea mai mare parte a deficitului, respectiv 3,854 miliarde de euro, echivalent cu 3,3% din PIB.

Dezechilibre mai mici au fost înregistrate la celelalte niveluri ale administrației. Administrațiile locale au raportat un deficit de 254 milioane de euro, iar fondurile de asigurări sociale un deficit marginal de 4 milioane de euro.

„Datoria Bulgariei pentru 2025 este de 34,635 miliarde de euro sau 29,9% din produsul intern brut”, se arată în datele NSI, care sintetizează situația fiscală generală.

În ciuda creșterii datoriei nominale, Bulgaria rămâne printre statele UE cu cel mai mic raport datorie/PIB.

Țara se află în prezent pe locul al patrulea în Uniunea Europeană la acest indicator.

Totuși, acesta este primul an după 2008 în care Bulgaria nu mai este în top 3 al celor mai puțin îndatorate state membre.

La acel moment, Bulgaria ocupa locul șase în UE, cu un raport datorie/PIB de 13,6%, potrivit datelor istorice Eurostat citate de BTA.

Structura datoriei publice în UE

La nivelul Uniunii Europene, structura datoriei publice este dominată de titluri de valoare, care reprezintă 83,5% din totalul datoriei guvernamentale în UE și 84,1% în zona euro. Împrumuturile reprezintă 14,2% în UE și 13,5% în zona euro, iar numerarul și depozitele 2,4% în ambele cazuri.

La sfârșitul trimestrului al patrulea din 2025, cele mai ridicate rate ale datoriei au fost înregistrate în Grecia (146,1% din PIB), Italia (137,1%), Franța (115,6%), Belgia (107,9%) și Spania (100,7%).

La polul opus, cele mai scăzute niveluri ale datoriei raportate la PIB au fost în Estonia (24,1%), Luxemburg (26,5%), Danemarca (27,9%) și Bulgaria (29,9%).

Comparând trimestrial, tendințele din UE sunt mixte. 12 state membre au înregistrat creșteri ale datoriei, 14 au raportat scăderi, iar Malta a rămas neschimbată.

Cele mai mari creșteri au fost în Letonia și Țările de Jos (+2,1 puncte procentuale), urmate de Suedia, Polonia, Finlanda și Bulgaria.

„Comparativ cu trimestrul al patrulea din 2024, Bulgaria a înregistrat o creștere de 6 puncte procentuale”, arată datele bazate pe Eurostat, plasând țara printre statele cu cele mai mari creșteri anuale, alături de Finlanda, Polonia, România, Belgia, Franța și Italia.

În același timp, mai multe state au înregistrat reduceri semnificative, inclusiv Grecia, Cipru, Irlanda și Portugalia, reflectând evoluții fiscale diferite în interiorul blocului comunitar.

Per ansamblu, nivelul datoriei în UE a scăzut ușor față de trimestrul precedent, ajungând la 81,7% din PIB de la 82%.

În zona euro, raportul a scăzut la 87,8% de la 88,4%.

Totuși, pe bază anuală, atât UE cât și zona euro au înregistrat creșteri față de trimestrul al patrulea din 2024, indicând o tendință generală de creștere a îndatorării publice, în ciuda fluctuațiilor pe termen scurt.