Localitatea din România care a cheltuit 100.000 de € pentru ornamentele de Sărbători

Atmosfera de Crăciun a ajuns inclusiv în localităţile mici ale ţării. Primarii comunelor se întrec în ornamente luminoase pentru care au folosit sume mari din buget.

În unele locuri chiar au exagerat cu instalaţiile şi au ignorat problemele reale ale comunităţii. Culmea este că nici cei care au folosit ghirlandele de anul trecut, nu sunt priviţi cu ochi tocmai buni.

Reni, moşi, brazi şi oameni de zăpadă luminoşi - toţi şi-au dat întâlnire în părculeţul din fata primăriei Ghimbav - un orăşel cu nici 5000 de locuitori. În mijlocul lor tronează un tunel luminos cu mii de beculeţe. Aglomeraţia de culori a costat aproape 100.000 de euro - cam cât a cheltuit pentru ornamente anul acesta şi Brasovul - un oraş de 10 ori mai mare. Copiii se bucură, însă adulţii spun că localitatea are şi alte probleme de rezolvat.

Primarul din Ghimbav n-a vrut să comenteze situaţia şi nu e de mirare. Este deja judecat pentru abuz în serviciu după ce a cumpărat puieţi de mesteacăn cu 1.800 de lei bucata, dar şi bănci sau lampadare stradale la preţuri colosale.

Şi comuna Topraisar, aflată la aproximativ 30 de km de Constanța, a vrut să intre în rândul lumii. Aici ne fură ochii o cupolă de lumini - replică a celei de la târgul de Crăciun din Sibiu. Primăria a cheltuit în acest caz 30.000 de lei pentru a împodobi parcul şi drumul principal.

Gheorghe Stelian, primar Topraisar: "O parte din ele care au rămas din anul trecut le repara electricianul. Unele nu se mai pot repara, din 2 facem unul şi tot aşa. Şi an de an or să arate din ce în ce mai frumos."

Localnicii nu mai fac aşadar drumul până în Constanța sau Mangalia ca să vadă luminiţele de sărbători.

În schimb primarul din comuna Vadu Pașii, judeţul Buzău, nu a dat niciun leu pe ornamentele de anul acesta.

Gheorghe Firon, primar Vadu Pașii: "Am considerat că sunt prioritare proiectele demarate la nivel de comună şi am instalat ceea ce am avut din anii anteriori."

Unii sunt nemulţumiţi.

Localnic: "Foarte întunecat şi nu are niciun aspect de sărbătoare. Ar trebui să ne pună câteva ornamente de Crăciun că aşa este frumos, să ne simţim şi noi în pragul sărbătorilor de iarnă."

Edilul le promite însă că, dacă bugetul va permite, în 2019 va cumpăra instalaţii moderne pentru comună.