Avionul Apocalipsei a aterizat pentru prima dată în 51 de ani pe un aeroport civil | VIDEO

Stiri externe
10-01-2026 | 13:06
doomsday plane
Foto: Captură Video / X

Avionul Boeing E-4B Nightwatch al Forțelor Aeriene ale SUA, cunoscut drept „avionul Apocalipsei”, a apărut pe Aeroportul Internațional din Los Angeles, pe fondul tensiunilor globale în creștere.

autor
Stirileprotv

Apariția avionului supranumit amenințător „avionul Apocalipsei” al lui Trump, capabil să reziste unei explozii nucleare, a stârnit întrebări după ce a fost văzut aterizând pe aeroportul din Los Angeles, The Mirror.

Avionul supranumit „avionul Apocalipsei” al lui Trump a fost văzut joi aterizând pe Aeroportul Internațional din Los Angeles (LAX), în contextul escaladării a tensiunilor la nivel mondial. Apariția sa a ridicat numeroase semne de întrebare cu privire la momentul desfășurării aeronavei.

Contul X al pasionaților de aviație Airline Videos a distribuit imagini video cu sosirea avionului la LAX, în primele ore ale dimineții de joi.

„Ceea ce se crede a fi prima apariție din cei 51 de ani de istorie a zborului său, Boeing 747 E-4B Nightwatch, cunoscut și ca «avionul Apocalipsei», a apărut la LAX în timpul transmisiunii Airline Videos Live de joi și va fi, cel mai probabil, punctul culminant al anului 2026!”, a scris contul cu entuziasm.

Citește și
zapada moscova
Moscova, îngropată în zăpadă. Aeroportul Șeremetievo a suspendat zborurile și mii de pasageri sunt blocați. GALERIE FOTO

Cum funcționează „avionul Apocalipsei”

Boeing E-4B Nightwatch funcționează ca un centru de comandă complet operațional, conceput pentru a proteja Statele Unite în cazul unui atac devastator. Aeronava este capabilă să supraviețuiască impactului unei explozii nucleare.

Aceasta reprezintă o componentă esențială a planului SUA de a menține stabilitatea în eventualitatea unui conflict nuclear, potrivit Express US.

Avionul servește drept cartier general național de comandă aeropurtat al armatei și este proiectat să se deplaseze între locații, după necesități, asigurând continuitatea autorității de comandă și pregătirea de luptă în diverse circumstanțe.

Dincolo de rolul său în scenarii de război nuclear, avionul a fost folosit și în misiuni interne, inclusiv pentru transportul personalului FEMA și ca centru de comandă aerian în timpul uraganului Opal, în 1995. Imagini de pe rețelele sociale și transmisiuni live au surprins aeronava apropiindu-se de LAX, atrăgând rapid atenția pasionaților de aviație și a observatorilor îngrijorați.

Au apărut numeroase întrebări legate de motivul zborului acestei aeronave militare specializate, mai ales în contextul tensiunilor tot mai mari dintre SUA și Rusia, apărute după confiscarea unor nave petroliere.

Potrivit relatărilor din presă, secretarul Apărării, Pete Hegseth, s-ar fi aflat la bord în timpul zborului, participând la discuții pe teme de apărare în California.

Donald Trump spune că vrea Groenlanda pentru a descuraja Rusia și China: „Vom face ceva, fie că le place sau nu”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: SUA, avion, apocalipsa,

Dată publicare: 10-01-2026 13:06

Articol recomandat de sport.ro
100.000.000€! Acuzat de tentativă de viol, acum poate da lovitura carierei
100.000.000€! Acuzat de tentativă de viol, acum poate da lovitura carierei
Citește și...
Moscova, îngropată în zăpadă. Aeroportul Șeremetievo a suspendat zborurile și mii de pasageri sunt blocați. GALERIE FOTO
Stiri externe
Moscova, îngropată în zăpadă. Aeroportul Șeremetievo a suspendat zborurile și mii de pasageri sunt blocați. GALERIE FOTO

Toate zborurile către și dinspre Principalul aeroport al Moscovei, Şeremetievo, au fost suspendate din cauza celei mai abundente ninsori din această iarnă, care a îngropat capitala Rusiei sub o pătură groasă de zăpadă, transmite agenţia EFE.

Replica partidelor politice din parlamentul Groenlandei: „Nu vrem să fim americani. Washingtonul să nu mai desconsidere țara”
Stiri externe
Replica partidelor politice din parlamentul Groenlandei: „Nu vrem să fim americani. Washingtonul să nu mai desconsidere țara”

Partidele politice din Groenlanda și-au exprimat vineri unitatea, ca răspuns la declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump referitoare la teritoriul semiautonom din componența Danemarcei, relatează DPA și AFP.

Orașul din Europa care vrea restricții „comuniste” de circulație. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile
Stiri externe
Orașul din Europa care vrea restricții „comuniste” de circulație. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile

O capitală europeană ia în considerare introducerea unei măsuri drastice de reducere a ambuteiajelor din trafic. Este vorba despre sistemul comunist „par–impar”.

Recomandări
Scandalul din coaliție pe acordul UE–Mercosur ajunge în Parlament. Grupul PACE depune o moțiune împotriva Oanei Țoiu
Stiri Politice
Scandalul din coaliție pe acordul UE–Mercosur ajunge în Parlament. Grupul PACE depune o moțiune împotriva Oanei Țoiu

Parlamentarii din grupul PACE depun moțiune simplă împotriva ministrului Oana Țoiu pentru susținerea Acordului UE-Mercosur.

România, campioană la proprietari în UE, dar pe primul loc la supraaglomerare. Patru din zece români trăiesc înghesuiți
Stiri actuale
România, campioană la proprietari în UE, dar pe primul loc la supraaglomerare. Patru din zece români trăiesc înghesuiți

Deși este una dintre țările cu cele mai ridicate rate de proprietate a locuințelor din Uniunea Europeană, România se află pe primul loc la capitolul supraaglomerare.

Protestele continuă în Iran în ciuda represiunii. Donald Trump avertizează că SUA ar putea interveni
Stiri externe
Protestele continuă în Iran în ciuda represiunii. Donald Trump avertizează că SUA ar putea interveni

Protestele au continuat și vineri noapte, în Iran. Iar în ciuda faptului că internetul e întrerupt, oamenii reușesc să transmită întregii lumi imaginile șocante pe care le surprind.

Top citite
1 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 10 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va începe o poveste de dragoste
2 donald trump
AFP
Stiri externe
SUA suspendă al doilea val de atacuri asupra Venezuelei. Trump invocă „gestul de pace” al Caracasului
3 Horațiu Potra a fost adus la Parchetul General pentru audieri
Inquam Photos / Mălina Norocea
Stiri Justitie
Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest. Decizia Curții de Apel Bucureşti nu este definitivă
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Ianuarie 2026

46:34

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59