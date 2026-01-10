Avionul Apocalipsei a aterizat pentru prima dată în 51 de ani pe un aeroport civil | VIDEO

Avionul Boeing E-4B Nightwatch al Forțelor Aeriene ale SUA, cunoscut drept „avionul Apocalipsei”, a apărut pe Aeroportul Internațional din Los Angeles, pe fondul tensiunilor globale în creștere.

Apariția avionului supranumit amenințător „avionul Apocalipsei” al lui Trump, capabil să reziste unei explozii nucleare, a stârnit întrebări după ce a fost văzut aterizând pe aeroportul din Los Angeles, The Mirror.

Avionul supranumit „avionul Apocalipsei” al lui Trump a fost văzut joi aterizând pe Aeroportul Internațional din Los Angeles (LAX), în contextul escaladării a tensiunilor la nivel mondial. Apariția sa a ridicat numeroase semne de întrebare cu privire la momentul desfășurării aeronavei.

Contul X al pasionaților de aviație Airline Videos a distribuit imagini video cu sosirea avionului la LAX, în primele ore ale dimineții de joi.

„Ceea ce se crede a fi prima apariție din cei 51 de ani de istorie a zborului său, Boeing 747 E-4B Nightwatch, cunoscut și ca «avionul Apocalipsei», a apărut la LAX în timpul transmisiunii Airline Videos Live de joi și va fi, cel mai probabil, punctul culminant al anului 2026!”, a scris contul cu entuziasm.

???????????? “DOOMSDAY PLANE” SPOTTED LEAVING LAX The presidential “Doomsday Plane” was spotted taxiing and departing LAX. This aircraft is basically a flying command center built to keep the U.S. government running during a worst-case crisis, even if ground systems are hit. No… pic.twitter.com/AzbyMufVGD — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 9, 2026

Cum funcționează „avionul Apocalipsei”

Boeing E-4B Nightwatch funcționează ca un centru de comandă complet operațional, conceput pentru a proteja Statele Unite în cazul unui atac devastator. Aeronava este capabilă să supraviețuiască impactului unei explozii nucleare.

Aceasta reprezintă o componentă esențială a planului SUA de a menține stabilitatea în eventualitatea unui conflict nuclear, potrivit Express US.

Avionul servește drept cartier general național de comandă aeropurtat al armatei și este proiectat să se deplaseze între locații, după necesități, asigurând continuitatea autorității de comandă și pregătirea de luptă în diverse circumstanțe.

Dincolo de rolul său în scenarii de război nuclear, avionul a fost folosit și în misiuni interne, inclusiv pentru transportul personalului FEMA și ca centru de comandă aerian în timpul uraganului Opal, în 1995. Imagini de pe rețelele sociale și transmisiuni live au surprins aeronava apropiindu-se de LAX, atrăgând rapid atenția pasionaților de aviație și a observatorilor îngrijorați.

Au apărut numeroase întrebări legate de motivul zborului acestei aeronave militare specializate, mai ales în contextul tensiunilor tot mai mari dintre SUA și Rusia, apărute după confiscarea unor nave petroliere.

Potrivit relatărilor din presă, secretarul Apărării, Pete Hegseth, s-ar fi aflat la bord în timpul zborului, participând la discuții pe teme de apărare în California.

