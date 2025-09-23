Isărescu despre euro digital: „Dacă nu avem sisteme de securitate cibernetică, ne termină rușii în trei zile"

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a vorbit marți despre procesul de introducere a unui euro digital și susține că aceasta nu ar înlocui numerarul în euro.

Vorbind despre încercările Suediei și ale Noii Zeelande, state care au dorit să treacă la digitalizare totală, Isărescu a spus că acestea s-au lovit de două considerente care s-au dovedit ambele de ordin practic: pensionarii, care nu preferă digitalul, și "dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, ne termină rușii, ne blochează plățile în trei zile".

Mugur Isărescu a făcut declarații în cadrul Conferinței organizate de Banca Națională a României și Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES) cu tema „Nevoia restructurării și reconstrucției economiei românești într-o lume în schimbare".

O lume în „reaşezare strategică” şi „recalibrare”

Isărescu a caracterizat perioada actuală ca fiind una de transformare profundă: „Suntem (...) la o perioadă în plină reaşezare strategică, recalibrare, redefinire globală, europeană, națională. Schimbare şi transformare, acestea sunt sintagmele cel mai des invocate, atât la nivelul decidenţilor politici, a instituţiilor financiare, cercetătorilor, cât şi a actorilor economici. (...) Schimbare după schimbare, schimbarea după schimbare, aceasta reprezintă o nouă normalitate.”

Guvernatorul BNR a apreciat că „momentul ales pentru această suită nouă de dezbatere nu putea fi mai potrivit”, iar „contextul internațional invită la căutarea fundamentelor, pentru un nou design economic-industrial, cât şi pentru o nouă anvelopă financiară flexibilă şi plină de rezilienţă”.

Euro digital - un exemplu de transformare financiară

Guvernatorul BNR a precizat că un exemplu concret al acestei transformări ar fi euro digital: „Am citit ieri despre accelerarea procesului de introducere a unui euro digital, un euro digital care nu înlocuieşte numerarul în euro şi – aşa cum spunea madame Lagarde (preşedintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, n.r.), nu pentru că îmi place să îmi văd semnătura pe bancnotele de euro, ci pentru că bancnotele euro rămân preferatele unei părţi din populaţie.”

Lecțiile din experiența Suediei, cu două obstacole: pensionarii și securitatea cibernetică

Isărescu a citat experiența Suediei ca exemplu de provocări întâmpinate în tranziția către o societate fără numerar: „Am mai povestit de încercarea Suediei de a fi prima ţară «no-cash society», când şi-au celebrat 350 de ani de la înfiinţarea Băncii Centrale a Suediei şi pe urmă au constatat că nu vor putea din două considerente şi ambele s-au dovedit practice."

Primul obstacol identificat de guvernatorul BNR se referă la reticența unei părți a populației: „Primul: pensionarii. Nu vor, nu preferă digitalul, s-au obişnuit şi, cât or mai trăi, vor să trăiască cu numerar. Am discutat cu specialiştii şi sunt 1 milion de persoane care vor numerar."

Al doilea motiv l-a considerat „şi mai interesant": provocările de securitate cibernetică. „Dacă nu avem sisteme clare de securitate cibernetică, «ne termină ruşii», ne blochează plăţile în trei zile. În trei zile. Sistemele de securitate - observaţi şi cu dronele - nu sunt ceva foarte simplu de făcut. Pentru că şi celălalt, aşa cum e în orice război, progresează, nu stă pe loc", a avertizat Isărescu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













