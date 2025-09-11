Institutul Național de Statistică: În luna august, facturile la energie au crescut cu 65% față de 2024

Stiri Economice
11-09-2025 | 11:37
Facutra energie
Getty

Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna august, cu 65,73% față de anul trecut şi cu 2,56% faţă de luna precedentă, arată datele Institutului Naţional de Statistică.

autor
Cristian Matei

Conform sursei, citată de Agerpres, aceste scumpiri sunt urmate de cele la fructele proaspete, cu 41,73% față de anul 2024, şi serviciile de igienă şi cosmetică, cu o creştere de 19,27% față de anul trecut.

De la lună la lună, în august fructele proaspete s-au ieftinit cu 5,13% iar serviciile de cosmetică s-au scumpit cu 5,62%.

Cele mai mai scumpiri la alimente

În categoria mărfurilor alimentare, au mai fost consemnate creşteri de preţ importante la cacao şi cafea, cu un plus de 19,03% în august 2025 faţă de august 2024 şi ulei comestibil - 11,07%. Scăderi de preţ au fost înregistrate, de la an la an, la cartofi - minus 9,36% şi la zahăr - minus 2,6%.

În ceea ce priveşte mărfurile nealimentare, în topul scumpirilor se află, alături de energia electrică, energia termică - plus 13,63% şi cărţile, ziarele şi revistele - cu 11,5%.

Citește și
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: „Corecțiile” bugetare amână creșterea economică până în 2026. INS confirmă încetinirea abruptă

Singura scădere de preţ a fost consemnată la gaze, cu 0,64%.

La servicii, pe lângă cele de igienă şi cosmetică, majorări semnificative de preţ au consemnat şi transportul pe calea ferată, care s-a scumpit cu 18,59% în ultimul an şi serviciile de confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte, cu un plus de 14,91%. Preţuri mai mici au fost înregistrate în transportul aerian, cu o scădere de 7,25%, serviciile de telefonie - minus 1,98% şi serviciile de poştă şi telecomunicaţii, minus 0,72%.

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

"Indicele preţurilor de consum în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 102,10%. Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,1%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 comparativ cu luna august 2024 a fost 9,9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2024 - august 2025) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2023 - august 2024) a fost 5,7%", se arată în comunicatul INS.

Guvernatorul BNR a avertizat deja că va apărea o ”cocoașă”

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat, în august, că inflaţia va forma o "cocoaşă" în luna septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 - 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9%.

"S-a calculat care este impactul şocurilor de natura ofertei cu magnitudine amplă asupra inflaţiei în acest an şi asupra inflaţiei CORE 2 ajustat. Per total 4 puncte procentuale. Acesta e motivul principal pentru care nici nu puteam să gândim o reducere de rată de dobândă. De aceea am şi folosit cuvântul amplă, o creştere amplă a inflaţiei în acest an. Două puncte procentuale din liberalizarea pieţei energiei electrice la 1 iulie. Uitându-ne pe indicele care a apărut astăzi, ceva mai mult, 2,2 puncte procentuale. Al doilea şoc major al TVA-ului, pe calculele noastre, asupra inflaţiei headline, inflaţia IPC, 1,6 puncte procentuale şi majorare de accize 0,4 puncte procentuale. Patru puncte procentuale calculate săptămâna trecută, 4,2 - 4,3 puncte procentuale după datele pe care le avem astăzi. Şi pe inflaţia CORE 2 ajustat impactul este major.

Trei şocuri majore care vor fi resorbite în perioada următoare dacă evităm efectele secundare, deteriorarea aşteptărilor inflaţioniste nu este uşoară după asemenea creşteri de preţuri. Aceasta e prognoza. Avem o cocoaşă frumuşică, ca să zic aşa şi ea e chiar ceva mai mare. Deci, în septembrie, când probabil va fi vârful, în loc de 9, probabil că va fi în jur de 9,6 - 9,7, vârful de inflaţie, după care urmează o absorbţie treptată a acestor şocuri. Într-adevăr, în prognoza noastră, la sfârşitul anului viitor, inflaţia nu numai că va intra în intervalul ţintit, dar va fi chiar mai scăzută decât inflaţia prognozată în runda precedentă, în raportul precedent de inflaţie", a explicat Mugur Isărescu, la conferinţa de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflaţiei din 12 august.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere la 8,8% prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2025, "probabil peste 9%", de la 4,6% anterior, şi anticipează că aceasta va ajunge la 3% la sfârşitul lui 2026, comparativ cu 3,4% în prognoza anterioară.

De la 1 august, România aplică o cotă standard de TVA în creştere la 21%, de la 19% anterior, şi doar o sigură cotă redusă, de 11%.

Patru persoane care știau ce „ascunde” acasă un fermier din Buzău au așteptat să plece la o petrecere și au furat tot

Sursa: Agerpres

Etichete: inflație, preturi, scumpiri,

Dată publicare: 11-09-2025 11:37

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată superba iubită a lui Horațiu Moldovan, cu ce se ocupă și cu ce fotbalist a mai fost împreună: ”Ești splendidă! Îmi place rău”
GALERIE FOTO Cum arată superba iubită a lui Horațiu Moldovan, cu ce se ocupă și cu ce fotbalist a mai fost împreună: ”Ești splendidă! Îmi place rău”
Citește și...
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
Stiri Economice
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de INS.

Ilie Bolojan: „Corecțiile” bugetare amână creșterea economică până în 2026. INS confirmă încetinirea abruptă
Stiri Economice
Ilie Bolojan: „Corecțiile” bugetare amână creșterea economică până în 2026. INS confirmă încetinirea abruptă

Componenta de încetinire economică este o realitate cel puţin până în vara anului viitor, a afirmat, luni, premierul Ilie Bolojan, menţionând, însă, că nu crede că inflaţia va ajunge de două cifre.

Salariul minim brut în UE, iulie 2025: Luxemburg în top, Bulgaria la coadă. România, printre ultimele
Stiri Economice
Salariul minim brut în UE, iulie 2025: Luxemburg în top, Bulgaria la coadă. România, printre ultimele

Milioane de lucrători din Uniunea Europeană continuă să fie plătiți la nivelul salariului minim, prag care ar trebui să asigure un standard de viață decent, însă de multe ori nu reușește să țină pasul cu inflația și costurile reale de trai.  

Mugur Isărescu, despre creșterea inflației: ”Avem o cocoașă frumușică, ca să zic așa. În septembrie probabil va fi vârful”
Stiri Economice
Mugur Isărescu, despre creșterea inflației: ”Avem o cocoașă frumușică, ca să zic așa. În septembrie probabil va fi vârful”

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a prezentat, marți, raportul trimestrial asupra inflaţiei, care în prezent este în creștere. Oficialul Băncii Naționale a declarat că economia României se confruntă în prezent cu câteva șocuri majore.

Recomandări
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
Stiri Economice
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de INS.

Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia
Stiri externe
Cât de puternică este armata Poloniei. Este a treia ca mărime din NATO, după SUA și Turcia

Stimulată de Rusia beligerantă și de războiul din Ucraina, Polonia s-a grăbit să construiască cea mai mare armată europeană din NATO.

Nu există prânz gratuit. Plafonarea tarifelor la curent și gaze a costat zeci de miliarde de lei din banii tuturor
Stiri Economice
Nu există prânz gratuit. Plafonarea tarifelor la curent și gaze a costat zeci de miliarde de lei din banii tuturor

Schema de plafonare și compensare a energiei a mutat povara facturilor de pe buzunarul românilor obișnuiți și a firmelor pe bugetul de stat, adică pe „buzunarul tuturor”. În total, peste 30 de miliarde de lei. 

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri Economice
Nu există prânz gratuit. Plafonarea tarifelor la curent și gaze a costat zeci de miliarde de lei din banii tuturor
2 Poliție
Getty Images
Stiri externe
Un cadavru în descompunere a fost găsit în maşina unui rapper cunoscut, la Hollywood
3 Daniel David
Inquam Photos / Codrin Unici
Stiri Politice
AUR a depus o moțiune împotriva ministrului Educației, Daniel David. Dezbaterea și votul se vor desfășura luni
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 11 Septembrie 2025

03:12:42

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28