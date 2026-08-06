Atunci când merg la aeroport, cei mai mulți oameni au o listă cu lucrurile pe care le țin la îndemână în timpul călătoriei: telefonul, documentele și, bineînțeles, pașaportul, indispensabil pentru îmbarcare. Însă femeia spune că o greșeală pe care a făcut-o aproape a costat-o vacanța și că a fost o experiență extrem de stresantă, potrivit Express.

Leesh a povestit că a fost „cel mai îngrozitor lucru” prin care a trecut vreodată și că nu își dorește ca altcineva să pățească același lucru. Leesh, care postează pe TikTok sub numele @leeshandmoo, a dezvăluit că pașaportul ei „a ajuns în mașina de spălat”, iar data următoare când a încercat să îl folosească „aproape că nu a fost lăsată să urce în avion”.

Ultima persoană îmbarcată în avion

Femeia a povestit că a fost ultima persoană care a urcat în avion din cauza pașaportului, care era vizibil afectat după ce fusese spălat. În mod normal, un pașaport care a trecut prin mașina de spălat trebuie înlocuit.

Leesh a explicat că a fost nevoită să trimită șase fotografii ale documentului și să vorbească prin FaceTime cu managerul companiei aeriene. Potrivit acesteia, era cât pe ce să nu fie lăsată să urce în avion deoarece pașaportul nu mai era într-o stare bună. Ea le recomandă celor care se află într-o situație similară și urmează să plece în vacanță să își rezolve problema documentului înainte de ziua plecării.

„Mi s-a spus că nu vom fi lăsați să plecăm în vacanță. Au verificat inclusiv numărul bagajului meu, în cazul în care ar fi trebuit să îl descarce din cala avionului”, a povestit femeia.

„Mi s-a făcut rău când am auzit că s-ar putea să nu urcăm în avion”

Leesh a spus că „i s-a făcut rău” în momentul în care a auzit angajații aeroportului spunând că „un adult și un copil s-ar putea să nu urce în avion”. Ulterior, ea a recunoscut că trebuie să își facă un pașaport nou cât mai curând posibil.

Femeia le-a arătat urmăritorilor și documentul, care era rupt și destrămat, mult peste urmele obișnuite de uzură, după ce trecuse prin mașina de spălat.

În comentarii, un utilizator a scris: „Partenerul meu și-a spălat pașaportul cu două zile înainte să plecăm în vacanță. Am fost foarte emoționată când am trecut prin controlul din aeroport. Din fericire, totul a fost în regulă și am putut zbura.”

O altă persoană a comentat: „Sincer, nici nu mi se pare atât de deteriorat. Dacă fotografia și datele sunt vizibile, nu ar trebui să existe probleme. Mă bucur că ai reușit să urci în avion. Să aveți o vacanță frumoasă.”

O altă femeie a scris: „Vorbești serios? Al meu are pagini desprinse și pete de autobronzant peste tot și totuși este perfect valabil.”