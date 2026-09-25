Raportat la trimestrul I din 2025, veniturile la nivel de gospodărie au crescut cu 3,2%, iar cele pe o persoană cu 6,1%, anunţă, vineri, Institutul Naţional de Statistică (INS), potrivit News.ro.

Cheltuielile totale medii lunare ale populaţiei au fost în trimestrul I 2026, în termeni nominali, de 8015 lei pe o gospodărie (3316 lei pe o persoană) şi au reprezentat 84,9% din veniturile totale, fiind mai mici cu 346 lei pe o gospodărie faţă de trimestrul IV 2025, dar mai mari cu 4,5% la nivel de gospodărie, faţă de trimestrul I al anului precedent. Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul (58,0%), alături de plăţile unor impozite, contribuţii, cotizaţii şi taxe.

"Veniturile totale medii lunare au fost în trimestrul I 2026, în termeni nominali, de 9444 lei pe o gospodărie, reprezentând 3908 lei pe o persoană, în scădere cu 0,9% pe o gospodărie şi în creştere cu 2,0% pe o persoană, faţă de trimestrul IV 2025. Comparativ cu trimestrul I al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 3,2%, iar cele pe o persoană cu 6,1%. Cheltuielile totale medii lunare ale populaţiei au fost în trimestrul I 2026, în termeni nominali, de 8015 lei pe o gospodărie (3316 lei pe o persoană) şi au reprezentat 84,9% din veniturile totale, în scădere cu 346 lei pe o gospodărie faţă de trimestrul IV 2025. Comparativ cu trimestrul I al anului precedent, cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 4,5%, iar cele pe o persoană au crescut cu 7,5%", arată, vineri, INS într-un comunicat de presă.

Veniturile băneşti medii lunare au fost, în trimestrul I 2026, de 8996 lei lunar pe o gospodărie (3722 lei pe o persoană) în creştere cu 0,6% faţă de trimestrul IV 2025, iar veniturile în natură de 448 lei lunar pe o gospodărie (185 lei pe o persoană), în scădere cu 23,7% faţă de trimestrul IV 2025.

De asemenea, salariile brute şi alte drepturi salariale au fost de 6682 lei lunar pe o gospodărie şi au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (70,8% din veniturile totale ale gospodăriilor în trimestrul I 2026, respectiv 68,1% în trimestrul IV 2025). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuţie însemnată au avut-o atât veniturile din prestaţii sociale de 1999 lei lunar pe o gospodărie (21,2% în trimestrul I 2026, respectiv, 20,0% în trimestrul IV 2025 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât şi veniturile în natură de 448 lei lunar pe o gospodărie (4,7% în trimestrul I 2026, respectiv, 6,2% în trimestrul IV 2025), formate din valoarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiari de prestaţii sociale (0,9% în trimestrul I 2026, respectiv, 1,2% în trimestrul IV 2025) şi din valoarea în lei a produselor agroalimentare şi nealimentare consumate din resurse proprii (3,8% în trimestrul I 2026, respectiv, 5,0% în trimestrul IV 2025), precizează INS.

Raportat la mediul de rezidenţă, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban în trimestrul I 2026 a fost de 10496 lei, de 1,3 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană de 4676 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural. Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în trimestrul I 2026, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale ȋn veniturile totale a fost de 74,2%, în creştere cu 9,0 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestaţii sociale a fost de 22,4%, în plus cu 2,0 puncte procentuale faţă de cea din mediul urban. Ponderea veniturilor în natură a fost de 7,6% în mediul rural, de 2,5 ori mai mare faţă de cea din mediul urban.

INS precizează că cheltuielile băneşti medii lunare au fost, în trimestrul I 2026, de 7652 lei pe o gospodărie (3166 lei pe o persoană), mai mici cu 3,0% faţă de trimestrul IV 2025. Contravaloarea consumului de produse agroalimentare şi nealimentare din resurse proprii, în trimestrul I 2026, a fost, în medie, de 363 lei lunar pe o gospodărie (150 lei pe o persoană), în scădere cu 23,2% faţă de trimestrul IV 2025.

În acelaşi timp, în trimestrul I 2026, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul (cheltuielile băneşti de consum şi contravaloarea consumului uman din resurse proprii) de 4644 lei lunar pe o gospodărie (58,0%) şi transferurile către administraţia publică şi către fondurile publice şi private de asigurări sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, taxelor de 2972 lei pe o gospodărie (37,1%). Cheltuielile legate de producţia gospodăriei (cheltuielile băneşti de producţie şi contravaloarea consumului furajer din resurse proprii) au fost în trimestrul I 2026 de 99 lei pe o gospodărie (1,2%).

În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 8839 lei, mai mari de 1,3 ori decât în mediul rural. Astfel, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3938 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât o persoană din mediul rural. Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuţii, cotizaţii şi taxe a fost de 39,1%, cu 5,2 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare şi nealimentare din resurse proprii a fost de 7,8%, de 3,3 ori mai mare decât în mediul urban, potrivit datelor INS.

Produsele agroalimentare şi băuturile nealcoolice în valoare de 1456 lei pe o gospodărie au deţinut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum medii lunare ale gospodăriilor (31,4%, în scădere cu 0,5 puncte procentuale faţă de trimestrul IV 2025). Urmează apoi ca mărime cheltuielile lunare destinate pentru locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili în valoare de 943 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 20,3%, în creştere cu 3,4 puncte procentuale faţă de trimestrul IV 2025 şi de cele pentru mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei în valoare de 317 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 6,8% în cheltuielile totale de consum medii lunare, în scădere cu 0,2 puncte procentuale faţă de trimestrul IV 2025.

În acelaşi timp, cheltuielile pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte (311 lei pe o gospodărie) şi cele pentru transport (312 lei pe o gospodărie) au deţinut fiecare o pondere de 6,7% în cheltuielile totale de consum medii lunare, în scădere cu 1,8 puncte procentuale, respectiv cu 0,3 puncte procentuale faţă de trimestrul IV 2025. Nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor medii lunare ale gospodăriilor populaţiei a fost înregistrat la cheltuielile pentru educaţie de numai 23 lei pe o gospodărie (0,5% din cheltuielile totale de consum medii lunare atât în trimestrul I 2026, cât şi în trimestrul IV 2025), potrivit datelor INS.