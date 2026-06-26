România este cel mai ieftin stat membru pentru grupa „Alimente și băuturi nealcoolice”, remarcându-se cu cel mai scăzut nivel al prețurilor dintre țările UE, și pentru grupa „Recreere, sport și cultură”.

În același timp, țara noastră înregistrează, alături de Croația, o valoare a PIB pe locuitor, care le situează la nivelul de 78% față de media Uniunii Europene, fiind urmate de Ungaria, cu 76% față de media UE, precizează INS.

Cel mai ridicat nivel s-a înregistrat în Danemarca (40% peste media UE), urmată de Irlanda (36% peste media UE), Luxemburg (32% peste media UE), Suedia și Finlanda (21% peste media UE).

Potrivit Eurostat, România este cel mai ieftin stat membru pentru grupa „Alimente și băuturi nealcoolice” (80%), urmată de Slovacia (83%), Polonia și Cehia (90%), iar la polul opus se află Luxemburg (122%), urmat de Danemarca (121%), cu cel mai ridicat nivel al prețurilor pentru această grupă de produse.

Informațiile prezentate au la bază calculele efectuate de Eurostat în luna iunie 2026, utilizând atât datele privind prețurile de consum colectate de țările participante pentru un nomenclator comun de mărfuri și servicii comparabile, selectate ca reprezentative pentru modelele de consum din cele 36 de țări europene, cât și datele privind componentele de cheltuieli ale PIB și alte informații de bază transmise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1445/2007, precizează INS.

Unde sunt cele mai scumpe și cele mai ieftine categorii în Europa

Instituția arată că Bulgaria are cel mai scăzut nivel al prețurilor la „Băuturi alcoolice și tutun” (70%), „Îmbrăcăminte și încălțăminte” (78%) și „Administrarea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili” (41%), fiind urmată de Slovacia (85%) și Spania, Italia și Cipru (86%), pentru grupa „Băuturi alcoolice și tutun” și de către Croația pentru grupa „Administrarea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili” (48%).

În același timp, Danemarca are cel mai ridicat nivel al prețurilor la „Îmbrăcăminte și încălțăminte” (132%), în timp ce Irlanda este cea mai scumpă țară din UE la „Băuturi alcoolice și tutun” (203%) și respectiv „Administrarea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili” (190%).

Datele INS arată că România are cel mai scăzut nivel al prețurilor dintre țările UE, pentru grupa „Recreere, sport și cultură” (63%), fiind urmată de Bulgaria (66%).

Țara vecină rămâne cel mai ieftin stat membru când vine vorba de „Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței” (78%), „Transport” (70%) și „Restaurante și servicii de cazare” (56%).

Pe de altă parte, Danemarca este cea mai scumpă țară din UE la „Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței” și „Transport” (127%), „Recreere, sport și cultură“ (141%) precum și la restaurante și serviciile de cazare (142%).

PIB pe locuitor: unde se situează România în UE

România alături de Croația înregistrează o valoare a PIB pe locuitor, calculat pe baza PPC, care le situează la nivelul de 78% față de media Uniunii Europene, fiind urmate de Ungaria, cu 76% față de media UE, precizează INS.

Cea mai mică valoare, în anul 2025, a fost înregistrată de Bulgaria și Grecia, cu 32% sub media UE, în timp ce cel mai ridicat nivel a fost înregistrat de Luxemburg, acesta depășind media UE cu 139%, datorită faptului că un număr mare de cetățeni străini au o pondere crescută în forța de muncă totală a țării și contribuie la realizarea PIB-ului, dar nu fac parte din populația rezidentă.