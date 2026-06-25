Ca să ne facem o idee ce înseamnă acest deficit acumulat între ianuarie și mai, putem spune că este echivalent cu 6 milioane de salarii medii nete din România. Atât sunt cele 36 de miliarde de lei.

Avem în continuare, așadar, un gol în vistierie, pe care îl acoperim din împrumuturi, dar situația e mai bună față de 2025, când în aceeași perioadă deficitul a fost de 64 de miliarde de lei, așadar cu aproape 80% mai mare.

S-a ajuns la acest rezultat după ce cheltuielile statului cu salarii și bunuri au frânat, în vreme ce la investiții ritmul e mai accelerat. Asta pentru că mai avem cam două luni până când ar trebui să încheiem proiectele finanțate cu bani europeni, din PNRR.

În continuare, statul trebuie să-și dozeze foarte atent cheltuielile în perioada următoare, astfel încât deficitul să fie ținut sub control. La Bruxelles ne-am angajat să avem un deficit anul acesta de cel mult 127-128 de miliarde de lei. În scădere față de anul trecut, când a fost cu 20 de miliarde mai mare.