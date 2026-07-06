Cifrele bazate pe statistica Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) arată că autoturismele (care reprezintă aproximativ 84% din total piață) au înregistrat, în iunie 2026, un volum de 16.008 de unități, cu 53% mai mult față de intervalul similar din anul anterior.

În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, cu o cotă de 58,5%, urmat de Clasa C (21%) și Clasa B (12,8%).

În funcție de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, la jumătatea anului, motorizările pe benzină au crescut cu 45%, până la o pondere de 31%, în timp ce acelea pe motorină înregistrează o scădere de 25,7%, la 4,4%.

Datele citate relevă că autoturismele echipate cu motoare mild-hybrid consemnează o creștere de 29,7% și ajung la o pondere de 24% din totalul pieței de autoturisme. „Este de menționat că, din totalul motorizărilor mild-hybrid, 79% sunt motorizări pe benzină, în timp ce 10% sunt motorizări pe GPL și 11% sunt motorizări pe motorină”, notează APIA.

Mașinile electrificate domină piața auto din România

Pe de altă parte, autoturismele „electrificate”, respectiv cele electrice (care pot fi încărcate din sursă externă de electricitate - BEV și PHEV), precum și cele mild-hybrid și full hybrid (care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă de electricitate) dețin, în luna iunie a anului 2026, o cotă de piață de 64%, fiind cel mai important segment de pe piața românească, care depășește cota deținută de motorizările pe benzină și motorină.

De asemenea, în perioada analizată, autoturismele full electrice dețin o cotă de 9,4%, în creștere de la 3,7%, iar autoturismele plug-in hybrid au o cotă de piață de 9,6%, față de iunie 2025, când reprezentau 6,7%.

La nivelul anului 2026, primele trei cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Tesla Model Y - cu 793 de unități și o creștere de 378%, Tesla Model 3 (cu 648 de unități) și BYD Dolphin Surf (457 de unități).

Pe segmentul autoturismelor plug-in, topul este condus de: BYD Seal U - cu 494 de unități, urmată de Chery Tiggo 9 - cu 352 de unități și de Toyota RAV4 - cu 342 de unități.

Dacia Duster și Toyota Corolla, printre cele mai căutate modele

Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc Toyota Corolla - cu 2.390 de unități și o creștere de 51%, de la un an la altul, apoi Toyota Yaris Cross - cu 1.357 de unități și Dacia Duster (1.301 unități).

Totodată, la autoturismele mild-hybrid, modelul Dacia Duster este primul la înmatriculări noi, cu 1.553 de unități (-55% față de iunie 2025), urmat de Skoda Octavia - cu 915 de unități, respectiv de Dacia Bigster - cu 756 de unități.

Vehiculele comerciale ușoare și minibus înregistrează, în iunie 2026, o creștere de 2% față de iunie 2025, din care vehiculele comerciale ușoare fără minibus raportează o creștere de 10,9%. Pe de altă parte, vehiculele comerciale ușoare electrice au atins, în primele șase luni ale anului 2026, un volum de 257 de unități, față de cele 333 de unități, în aceeași perioadă a anului trecut.

Statistica oficială arată că înmatriculările de vehicule comerciale grele și de autobuze au crescut cu 35%, în iunie anul curent, față de aceeași perioadă din 2025, din care vehiculele comerciale grele de peste 16 tone plus autotractoarele au înregistrat o majorare de 22,8%.