Care este structura plămânilor ne arată computerul tomograf. Ambele investigații se fac o dată la 2 ani, după 45 de ani, indiferent dacă ați fumat ori nu.

Aceasta este, de fapt, singura prevenție împotriva cancerului de plămâni.

Computerul tomograf cu doză mică, făcut de control, o dată la fiecare doi ani, poate detecta leziuni mici maligne, adică stadii incipiente ale bolii:

Prof. univ. dr. Cristian Oancea, medic primar pneumolog: „Indentificăm forme incipiente de cancer, unde putem interveni țintit, imunoterapii biologice, imunoterapie, aceste terapii curative. Se poate face o terapie combinată - chirurgia toracică, imunoterapie, radioterapie, dacă e depistat în stadii incipiente 1 sau 2. Prognosticul la 5 ani este de peste 80%”.

Depistarea precoce crește șansele de supraviețuire

Dr. Mugurel Bosînceanu, medic primar chirurgie toracică: „Nodulii pulmonari depistați în acest moment au câțiva milimetri, iar chirurgia înseamnă pierderea unui segment pulmonar, deci a unei părți mici din plămân, și vindecare, doar pentru că a făcut acest screening radiologic pentru torace”.

75% din toate cazurile de cancer de plămân descoperite în România sunt forme avansate. Prognosticul de supraviețuire la 5 ani este sub 10%. Nu avem program național de prevenție pentru această formă de cancer. Nu avem programe eficiente pentru renunțarea la fumat. De aceea, investigația numită CT cu doză mică trebuie făcută la propria inițiativă, la fiecare doi ani.

Chirurgia minim invazivă reduce timpul de recuperare

Chirurgia toracică deschisă este cel mai agresiv tip de intervenție pentru pacient. Vorbim de incizii de 25-30 de cm și de un timp lung de recuperare. Plus durere după intervenție. De aceea, toți chirurgii din lume au încercat să pună la punct tehnici minim invazive. Chirurgia robotică a redus spitalizarea la două zile. În lume, un profesor spaniol a adaptat platforma robotică pentru o singură mică incizie. Reduce la minimum agresiunea chirurgicală și timpul de recuperare. Chirurgie toracică uniportală se face și în România.

Dr. Mugurel Bosînceanu, medic primar chirurgie toracică: „Facem o singură incizie, o standardizăm, la 4 cm. Prin această incizie avem niște trocare, care permit introducerea unei camere și a unor instrumente de lucru, e suficient pentru a extrage orice piesă toracică rezecăm, am realizat intervenții complexe. Dublu sleeve vascular – vorbim despre intervențiile cele mai grele în chirurgia toracică. Pentru a nu sacrifica un plămân, ești obligat să faci o excizie a bronșiei și arterei și apoi să le refaci pentru a permite pacientului să respire din nou. Sunt puține echipe, pe plan mondial, care fac aceste intervenții”.

95% dintre operațiile toracice sunt făcute în cancerul pulmonar.