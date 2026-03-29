Pe măsură ce preţul petrolului şi al carburanţilor creşte, se scumpesc şi derivaţii petrolieri folosiţi în industrie, substanţe precum benzenul, butadiena, amoniacul, stirenul sau nafta. Aceste materii prime sunt folosite pentru producerea a numeroase bunuri de consum, de la mănuşi medicale şi ambalaje alimentare până la textile şi componente auto.

Stanislav Krykun, directorul companiei de ambalaje DST-Pack din Polonia, spune că efectele sunt deja vizibile în industrie.

”Furnizorii noştri de plastic din China au majorat preţurile cu aproximativ 15% în ultimele săptămâni, invocând costuri mai mari ale materiilor prime şi incertitudinea de pe piaţă”, a declarat acesta.

Compania produce ambalaje pentru clienţi din întreaga lume, inclusiv din Statele Unite, iar creşterea costurilor începe deja să fie reflectată în recalcularea preţurilor pentru producţia destinată sezonului de Crăciun 2026, inclusiv pentru calendarele Advent care folosesc tăviţe din plastic.

Efectele s-ar putea vedea în câteva luni

Specialiştii spun însă că efectele asupra consumatorilor vor apărea cu întârziere. Ambalajele trebuie produse, transportate la fabrici, umplute cu produse şi abia apoi distribuite în magazine, ceea ce face ca scumpirile să ajungă pe rafturi după câteva luni.

Potrivit profesorului Tom Seng de la Texas Christian University, petrochimicalele sunt utilizate în aproape toate bunurile modern.

”Ar fi greu să găseşti un produs care să nu conţină componente pe bază de petrol sau gaze naturale, cu excepţia celor realizate integral din lemn”, a spus el.

Orientul Mijlociu joacă un rol major în această industrie. Aproximativ 79% dintre complexele petrochimice din regiune se află în Arabia Saudită, Iran şi Qatar, iar statele Consiliului de Cooperare al Golfului produc împreună circa 12% din petrochimicalele lumii, echivalentul a aproximativ 150 de milioane de tone anual.

Majoritatea acestor produse sunt exportate prin strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă strategică pentru comerţul global.

Ce produse sunt vizate

Experţii avertizează că scumpirea materiilor prime petrochimice ar putea afecta preţurile pentru o gamă largă de produse, inclusiv textile, detergenţi, alimente şi băuturi.

Analiştii Moody’s consideră că presiunile asupra lanţurilor de aprovizionare ar putea alimenta inflaţia în a doua parte a anului, afectând în special gospodăriile cu venituri mai mici, deoarece scumpirile se vor regăsi în preţurile produselor de bază.

Datele companiei de analiză a lanţurilor de aprovizionare Altana arată că aproximativ 733 de miliarde de dolari în materii prime şi produse petrochimice tranzitează regiunea Golfului, influenţând indirect bunuri în valoare de aproximativ 3.800 de miliarde de dolari la nivel global.

În aceste condiţii, companiile încearcă deja să reducă costurile prin simplificarea ambalajelor sau prin utilizarea unor cantităţi mai mici de material plastic, însă astfel de modificări necesită timp pentru proiectare, testare şi aprobare. În multe cazuri, producătorii sunt nevoiţi să accepte temporar preţuri mai mari până când găsesc soluţii alternative.