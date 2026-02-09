Chiar și așa, valoarea bunurilor aduse din alte state este mai mare, iar deficitul comercial reprezintă o vulnerabilitate pentru țara noastră. Totuși, specialiștii spun că economia românească are potențial de creștere.

Datele oficiale de la Institutul Național de Statistică arată că exporturile au crescut în 2025 cu 4,2%, mai mult decât importurile, unde majorarea a fost cu 2,6 procente. Este un semnal pozitiv pentru economia românească.

Corespondent Știrile Pro TV: Comerțul internațional al României a crescut cel mai mult la produse de bază. La uleiuri și grăsimi, exporturile au avut cea mai mare majorare de aproape 30%, dar au urcat și importurile, cu peste 13%, semn că cererea rămâne mare. La categoria materiale crude necomestibile, exclusiv combustibil diferența este și mai clară: exporturile au avansat cu peste 24%, în timp ce importurile au scăzut ușor. În schimb, la băuturi, tutun și produse chimice, creșterile sunt mai echilibrate, iar la mașini și echipamente de transport exporturile și importurile merg aproape egal.

Deficitul comercial rămâne ridicat

Deficitul comercial al României s-a redus în 2025 cu doua puncte procentuale. Asta înseamnă cu aproape 700 de milioane de euro sub nivelul din anul precedent. Cu toate acestea, rămâne unul foarte ridicat.

Christian Năsulea, profesor de economie mondială: Principala problemă pe care o avem în România nu este una de deficit comercial, este una de deficit bugetar, cumva e important să înțeleagă că un deficit îl trage pe celălalt. Zonele unde avem mult potențial de creștere țin de industria de prelucrare a lemnului, țara noastră este un mare și important furnizor de materie primă în industria lemnului, avem, nu e vorba că nu am avea și producție importantă de mobilă sau de lemn prelucrat în alte forme, dar e clar loc să facem mult mai mult lucrul acesta pentru că are foarte mult sens în momentul în care ai resurse proprii, ai materie primă, să dezvolți și capacități de producție, de prelucrare, finisare și așa mai departe care să fie cât mai aproape de locul de origine mai ales că nu ducem lipsă nici de tehnicieni, nici de forță de muncă, găsim soluții.

Mai mult de 70% din comerțul României s-a desfășurat cu statele Uniunii Europene.