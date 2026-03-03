Război în Iran, ziua a patra. Israelul anunţă că a atacat preşedinţia şi Consiliul de Securitate de la Teheran
Război în Iran, ziua a patra. Israelul anunţă că a atacat preşedinţia şi Consiliul de Securitate de la Teheran

Prețurile gazelor au explodat. Creștere de 93% în Marea Britanie. România afectată inevitabil. Bursele europene în picaj

Stiri Economice
Screenshot 2026 03 03 112052

Prețurile gazelor în Marea Britanie au crescut cu 93% de la începutul războiului cu Iranul, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, pe fondul impactului conflictului asupra piețelor și al temerilor investitorilor și traderilor.

autor
Vlad Dobrea

Prețurile au atins temporar 151 pence pe therm (unitate de măsură folosită în Marea Britanie), un nivel nemaiîntâlnit din februarie 2023.

Și prețul petrolului a crescut din nou după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz.

Un baril de țiței Brent, prețul de referință, a ajuns la 80,43 dolari, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2025.

Prețurile gazelor în Europa cresc puternic după ce Qatar oprește producția de GNL, iar riscurile din Ormuz amenință fluxurile

Piețele europene de gaze naturale au înregistrat creșteri puternice în ultimele 24 de ore, contractele de referință olandeze TTF urcând cu aproximativ 50%, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, al riscurilor tot mai mari privind tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz și al informațiilor privind oprirea producției la instalația de GNL Ras Laffan din Qatar, care au amplificat temerile legate de aprovizionarea globală.

Tom Marzec-Manser, director pentru Europa Gaze și GNL la Wood Mackenzie, a declarat pentru Anadolu Agency că, în 2025, Qatar a exportat 81 de milioane de tone de GNL, iar Emiratele Arabe Unite au furnizat încă 5 milioane de tone.

Kuweitul a importat între timp 8 milioane de tone, astfel că echilibrul global este, în mod efectiv, cu 78 de milioane de tone mai mic din cauza evenimentelor recente.

El a spus că explozia prețurilor este probabil să reducă cererea în anumite părți din Asia de Sud, în timp ce consumul deja slab de GNL din China ar putea contribui la reechilibrarea pieței.

„Pe lângă aceasta, Wood Mackenzie estimează 35 de milioane de tone de producție nouă de GNL în 2026, ceea ce va ajuta la acoperirea actualului dezechilibru dintre cerere și ofertă”, a spus Marzec-Manser, adăugând: „Dar este corect să presupunem că, cu cât Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă mai mult timp, cu atât prețurile gazelor vor crește mai mult.”

România afectată inevitabil

România nu poate rămâne izolată de aceste evoluții, chiar dacă nu importă direct volume semnificative de gaze din Qatar sau petrol tranzitat prin Strâmtoarea Ormuz.

Prețurile la energie sunt stabilite pe baza cotațiilor internaționale de referință, precum Brent pentru petrol și TTF pentru gaze naturale în Europa.

Atunci când aceste repere cresc abrupt, ele influențează automat costurile de achiziție pentru toți participanții la piața europeană, inclusiv pentru România.

Chiar dacă România are o producție internă relevantă de gaze și petrol, piața locală este conectată la mecanismele europene de formare a prețurilor.

Furnizorii, traderii și companiile industriale se raportează la cotațiile regionale, iar orice creștere semnificativă se reflectă în costurile de import marginal, în prețurile contractelor noi și, în final, în facturile consumatorilor și în costurile de producție din economie.

În plus, scumpirea energiei are un efect în lanț: transportul, agricultura, industria alimentară și sectorul manufacturier sunt direct dependente de prețul combustibililor și al gazelor. Astfel, chiar dacă șocul pornește din Orientul Mijlociu, impactul se transmite prin mecanismul cotațiilor globale și ajunge inevitabil și în România, sub forma presiunilor inflaționiste și a scumpirilor la raft.

Scădere semnificativă la deschiderea burselor europene

Piețele bursiere s-au deschis, iar indicele de referință al Marii Britanii, FTSE 100, a înregistrat o scădere semnificativă.

Indicele care urmărește cele mai valoroase 100 de companii listate la Bursa de Valori din Londra a scăzut cu aproape 1,5%.

Companiile aeriene, lanțurile hoteliere și firmele miniere se numără printre cele mai afectate.

Este a doua zi consecutivă de pierderi — deși scăderea vine după un nou nivel record atins vineri.

Război în Iran, ziua a patra. SUA se pregătesc să intensifice atacurile, Iranul vizează aliații americanilor din Golf

Sursa: Sky News StirilePROTV Anadolu Agency

Etichete: gaz, pret gaze, europa, romania, crestere,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Iranul participă la o competiție majoră în plin război: „Cât curaj!“
Iranul participă la o competiție majoră în plin război: „Cât curaj!“
Citește și...
Măsurile premierului Ilie Bolojan, lăudate de vicepreşedintele pentru Europa şi Asia Centrală în cadrul Băncii Mondiale
Stiri Economice
Măsurile premierului Ilie Bolojan, lăudate de vicepreşedintele pentru Europa şi Asia Centrală în cadrul Băncii Mondiale

Vicepreşedintele pentru Europa şi Asia Centrală în cadrul Băncii Mondiale, Antonella Bassani, a declarat că măsurile luate de Guvernul din România pentru stabilizarea finanţelor publice ”dau rezultate”. 

Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor: „Trebuie să avem un buget realist. Nu ne permitem derapaje”
Stiri Economice
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor: „Trebuie să avem un buget realist. Nu ne permitem derapaje”

Bugetul pe 2026 este construit pe investiții record și fonduri europene, reflectând responsabilitate și echilibru, susține ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Prețurile la benzină și motorină ar putea crește cu 10-15% în România, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu
Stiri Economice
Prețurile la benzină și motorină ar putea crește cu 10-15% în România, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu

Creșterea accelerată a prețului petrolului, după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, ar putea conduce la o majorare de 10-15% a prețului combustibilului în următoarele săptămâni.

Recomandări
Război în Iran, ziua a patra. Israelul anunţă că a atacat preşedinţia şi Consiliul de Securitate de la Teheran
Stiri externe
Război în Iran, ziua a patra. Israelul anunţă că a atacat preşedinţia şi Consiliul de Securitate de la Teheran

La începutul celei de-a patra zile a războiului din Orientul Mijlociu declanşat de ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului, Israelul a anunţat marţi că a lovit sediul radioteleviziunii publice din Teheran.

Procurorul general al României: În ultimii doi ani țara a fost expusă unor forme tot mai sofisticate de atac hibrid
Știri Actuale
Procurorul general al României: În ultimii doi ani țara a fost expusă unor forme tot mai sofisticate de atac hibrid

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că în ultimii doi ani România a fost expusă unor forme tot mai sofisticate de atac hibrid, printre care campanii de dezinformare, manipulare constantă în mediul online. 

Activitatea pe aeroporturile internaționale din Dubai și Abu Dhabi s-a reluat parțial. Mesajul MAE pentru români
Știri Actuale
Activitatea pe aeroporturile internaționale din Dubai și Abu Dhabi s-a reluat parțial. Mesajul MAE pentru români

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români aflați în Emiratele Arabe Unite că activitatea pe aeroporturile internaționale din Dubai (DXB) și Abu Dhabi s-a reluat doar parțial.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Martie 2026

52:47

Alt Text!
Vorbește Lumea
3 Martie 2026

01:46:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Nesimțire până la ultima picătură

42:36

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 4

23:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Sigla Interului, câștigată de o echipă de liga a 3-a din România: anunțul oficial

Sport

FRF ”contraatacă” după ideea LPF!