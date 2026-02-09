În perioada menţionată, exporturile FOB au însumat 96,607 miliarde de euro, iar importurile CIF au însumat 129,351 miliarde de euro.

De asemenea, pe tot parcursul anului trecut, exporturile au crescut cu 4,2%, iar importurile au crescut cu 2,6%, comparativ cu anul 2024.

În luna decembrie 2025, exporturile FOB au însumat 7,196 miliarde de euro, iar importurile CIF au însumat 9,883 miliarde de euro, rezultând un deficit de 2,687 miliarde de euro.

Faţă de luna decembrie 2024, exporturile din luna decembrie 2025 au crescut cu 9,4%, iar importurile au scăzut cu 0,4%.

În anul 2025, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (46,6% la export şi 36,8% la import) şi alte produse manufacturate (26,6% la export şi 28,1% la import).

Schimburile intracomunitare rămân predominante

Valoarea schimburilor intracomunitare (UE27) de bunuri în anul 2025 a fost de aproape 68,914 miliarde de euro la expedieri şi de 93,244 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 71,3% din total exporturi şi 72,1% din total importuri.

Potrivit statisticii oficiale, valoarea schimburilor intracomunitare (UE27) de bunuri în anul 2025 a fost de 27,694 miliarde de euro la exporturi şi de 36,107 miliarde de euro la importuri, reprezentând 28,7% din total exporturi şi 27,9% din total importuri.

Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.

Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional.