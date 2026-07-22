Termenul este stabilit în aceeaşi zi cu contestaţia făcută de ROMATSA, pe 28 iulie, relatează News.ro.

Ministerul Finanţelor intervine în criza generată de decizia Tribunalului de primă instanţă din Bruxelles prin care Eurocontrol blochează plata sumelor datorate ROMATSA, la solicitarea Pfizer.

Informaţia este confirmată pentru News.ro de la vârful ministerului.

„Da, au depus acţiune atât ROMATSA, cât şi Ministerul Finanţelor. În Belgia, ca şi la noi, instanţa este în vacanţă, dar este stabilit un termen pentru 28 iulie. O să vedem dacă se discută sau nu, nu se cunoaşte, momentan”, a declarat pentru News.ro de către Mihai Diaconu, secretar de stat în Ministerul Finanţelor.

Un înalt reprezentant guvernamental a declarat pentru News.ro că pe 28 iulie este stabilit un termen administrativ. Acesta nu presupune judecata propriu-zisă şi nu este necesară prezenţa părţilor, fiind avute în vedere etapele procedurale din faza prealabilă judecăţii. Cel mai probabil, o decizie pe fond se va lua într-un nou termen, în august.

Cât priveşte reprezentanţii legali, atât Ministerul Finanţelor, cât şi ROMATSA au apelat la echipe diferite de avocaţi, ambele specializate în drept belgian.

Contestaţia ROMATSA, termen în aceeaşi zi

Miercuri, 28 iulie, judecătorii Tribunalului de primă instanţă din Bruxelles vor analiza actuala situaţie financiară cu care se confruntă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA).

În urmă cu mai puţin de o lună, pe 30 iunie 2026, Administraţia era notificată de către Eurocontrol (Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene) cu privire la instituirea unei măsuri de poprire asigurătorie - executorie în cadrul unei proceduri de executare silită iniţiate de Pfizer Romania SRL împotriva statului român.

Suma reclamată este de 3,42 miliarde lei (sold principal şi dobânzi), la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18,5 milioane de euro.

„ROMATSA a contestat măsura în faţa instanţei belgiene competente, prin avocaţi specializaţi în drept belgian. A fost depusă în termenul legal impus de legislaţia belgiana. Pe 28 iulie are loc înfăţişarea”, a declarat pentru News.ro un reprezentant al companiei.

„Subiectul contestaţiei vizează ridicarea popririi (pe conturi, n.r.), până la finalizarea procesului dintre statul român şi Pfizer”, a mai transmis reprezentantul ROMATSA. În ceea ce priveşte conturile, ele sunt în continuare blocate, a adăugat acesta.

Resurse financiare limitate la câteva săptămâni

"Notificarea transmisă de Eurocontrol vizează punerea în aplicare a obligaţiilor care îi revin acestei organizaţii în calitate de terţ poprit, conform procedurilor legale aplicabile, şi priveşte sumele pe care Eurocontrol le colectează pentru furnizarea, de către ROMATSA, a serviciilor de navigaţie aeriană de rută", precizau reprezentanţii ROMATSA la momentul instituirii respectivei măsuri.

În temeiul notificării, Eurocontrol are obligaţia legală de a declara, în termen de 15 zile, sumele deţinute sau datorate statului român şi de a le indisponibiliza temporar, fiindu-i interzisă efectuarea de plăţi către altă persoană decât solicitantul popririi, până la soluţionarea litigiului.

Operatorul român de trafic aerian recunoştea în urmă cu două săptămâni că se poate confrunta cu probleme extrem de serioase, într-un timp foarte scurt.

"ROMATSA dispune pentru o perioadă limitată de resurse financiare care să asigure continuitatea activităţii operaţionale. Serviciile de navigaţie aeriană se desfăşoară normal, niciun zbor nefiind afectat până la această dată, iar cheltuielile critice de siguranţă şi salariile personalului operaţional sunt acoperite cu prioritate", au transmis pe 10 iulie reprezentanţii ROMATSA, la solicitarea News.ro.

"Trebuie însă precizat cu claritate că această situaţie nu este sustenabilă pe termen nedefinit. Tarifele de rută încasate prin intermediul Eurocontrol reprezintă principala sursă de venit a regiei (85% din total venituri), iar orizontul de funcţionare pe baza resurselor proprii este unul limitat, măsurabil în săptămâni, nici măcar luni - chiar în condiţiile măsurilor de conservare a lichidităţilor deja adoptate", au adăugat reprezentanţii operatorului român de trafic aerian.

"Subliniem că ROMATSA nu este debitorul obligaţiei care a generat măsura de poprire - aceasta priveşte statul român. Regia a sesizat formal autorităţile competente şi a demarat, prin avocaţi belgieni în calitate de intervenient, procedurile legale de contestare a măsurii în faţa instanţelor din Belgia. Soluţionarea cu celeritate a situaţiei, la nivelul autorităţilor statului, este esenţială pentru menţinerea neîntreruptă a serviciilor de navigaţie aeriană", au mai transmis reprezentanţii ROMATSA, pentru News.ro.

A treia blocare a conturilor ROMATSA pentru datoriile statului român

Conducerea regiei a subliniat încă de la început că notificarea primită reprezintă o etapă procedurală a unei executări silite care priveşte statul, nu autoritatea de trafic aerian.

Este a treia situaţie de acest tip cu care se confruntă ROMATSA prin intermediul mecanismului de colectare administrat de Eurocontrol.

Precedentele au fost înregistrate în cauza fraţilor Viorel şi Ioan Micula contra statului român, în anii 2015 şi 2019.

Potrivit companiei, pentru rezolvarea situaţiei actuale a fost contactată casa de avocatură din Belgia care a asistat instituţia în precedentele menţionate, în vederea analizării opţiunilor legale disponibile, inclusiv a posibilităţii suspendării executării măsurii dispuse.

O instanţă belgiană a obligat, la începutul lunii aprilie, Polonia şi România să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 în valoare de 1,9 miliarde de euro (2,2 miliarde de dolari) produse de compania farmaceutică americană Pfizer. Potrivit comunicatului instanţei, România are de plătit aproximativ 600 de milioane de euro.

Problemele ROMATSA, în atenţia Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT)

Cu doar două zile înaintea deciziei de blocare a conturilor, ROMATSA ajungea în atenţia Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti tocmai suspendaseră pentru 30 de zile Certificatul de furnizor de navigaţie aeriană. Drept urmare, membrii CSAT au stabilit că Guvernul României, prin autorităţile publice cu competenţe în domeniu, trebuie să ia măsurile necesare pentru identificarea soluţiilor privind continuarea serviciilor de navigaţie aeriană şi securitate a spaţiului aerian.

CSAT arăta atunci că o posibilă suspendare a activităţii ROMATSA ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securităţii naţionale, determinând degradarea imediată a supravegherii spaţiului aerian integrat şi perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic.

"În luna februarie 2026, Curtea de Apel Bucureşti a decis suspendarea pentru 30 de zile a Certificatului prin care ROMATSA este furnizor de servicii de navigaţie aeriană, ca urmare a unui proces intentat de doisprezece controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare. O posibilă suspendare a activităţii ROMATSA ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securităţii naţionale, determinând degradarea imediată a supravegherii spaţiului aerian integrat şi perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic", se arăta în comunicatul CSAT.

Decizia Curţii de Apel Bucureşti nu este definitivă sau executorie.

Activitatea ROMATSA de dirijare a spaţiului aerian ar putea fi preluată de Ministerul Apărării

Întrebat vineri, 17 iulie, în cadrul unei conferinţe de presă, care sunt soluţiile legate de Romatsa, ministrul Apărării, Radu Miruţă, a avansat ideea preluării serviciului de dirijare a spaţiului aerian.

"Sunt două aspecte. Unul cu dosarul pe care l-au intentat cei care au participat la selecţie şi s-au considerat nedreptăţiţi. Şi pedeapsa în prima instanţă pentru ROMATSA a fost suspendarea licenţei, dar nu este definitivă. Şi discuţiile pe care le-am purtat au fost cu varianta de a prelua aceste activităţi de dirijare a spaţiului aerian la zona militară de la Ministerul Apărării. A doua discuţie este cea care a apărut acum o săptămână, şi anume cu oprirea sumelor de bani, că şi aici e o confuzie. Am văzut multe titluri că s-au blocat conturile ROMATSA. Nu, nu s-au blocat conturile ROMATSA. S-a blocat intrarea în conturile ROMATSA a sumei venite de la Eurocontrol, care, da, e semnificativă", a afirmat Miruţă.

El a precizat că este analizată preluarea dirijării spaţiului aerian la Ministerul Apărării.

"Aici nu este ceva ce este vina Romatsa. Dacă pentru prima e chestiune în justiţie şi dacă i-au nedreptăţit pe acei candidaţi sau nu, va decide justiţia. Şi ca plan secund analizăm preluarea dirijării la Ministerul Apărării. Pe al doilea subiect, cu lipsa banilor şi dacă luăm la Ministerul Apărării o problemă, că nu mai vin banii de la Eurocontrol. Acolo este o chestiune care se desfăşoară sub coordonarea Ministerului de Finanţe, care este reprezentantul statului român în disputa respectivă. Suma de bani, revendicarea sumei de bani a fost contestată de cei de la Romatsa, însă contestaţia executării nu este cu decizie de la depunerea contestaţiei de suspendare a executării", a transmis Miruţă.

Întrebat de unde ar putea veni banii pentru ROMATSA, Radu Miruţă a răspuns: "Discuţia începută este prin conştientizarea că nu se poate fără dirijarea spaţiului aerian. Asta trebuie să acceptăm cu toţii. Dacă acceptăm cu toţii, totuşi România nu este o ţară care e închisă şi care nu poate să îşi mai mute din stânga în dreapta pentru astfel de priorităţi. Problema în distribuţia banilor în Guvernul României este ordinea priorităţilor. Această situaţie este în topul priorităţilor".