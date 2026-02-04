Încă fără buget oficial pentru 2026, Ministerul Finanțelor va pune în dezbatere publică pachetul de relansare economică

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă că joi va publica în transparenţă pachetul de măsuri pentru relansarea economică, rezultat prin contribuţia partenerilor din coaliţia de guvernare şi din dialogul cu mediul de afaceri.

Claudia Alionescu

El arată că 2026 trebuie să fie anul în care schimbă paradigma dezvoltării României şi mută accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiţii masive şi valoare adăugată.

Potrivit ministrului, este esenţial ca un pachet sustenabil de măsuri pentru accelerarea economiei să includă răspunsul statului la nevoile concrete ale mediului privat.

Ministrul Finanţelor afirmă că a avut consultări cu mediul de afaceri, la Finanţe. 

”Pregătim relansare economică prin dialog aplicat cu principalii piloni ai economiei României”, spune Alexandru Nazare. 

Potrivit ministrului, în pregătirea publicării programului de măsuri de relansare economică, a derulat recent o serie consistentă de întâlniri şi discuţii cu partenerii de dialog din mediul de business.

”Este esenţial ca un pachet sustenabil de măsuri pentru accelerarea economiei să includă răspunsul statului la nevoile concrete ale mediului privat. De aceea le mulţumesc tuturor reprezentanţilor Concordia, Romanian Business Leaders (RBL), AmCham Romania şi Foreign Investors Council (FIC) şi tuturor celorlalte asociaţii patronale care au transmis propuneri şi feedback consistent - toate acestea susţin racordarea soluţiilor de sprijin ale statului la nevoile reale ale economiei. 2026 trebuie să fie anul în care schimbăm paradigma dezvoltării României şi mutăm accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiţii masive şi valoare adăugată - acesta este mesajul central transmis în toate discuţiile tehnice recente”, arată ministrul Nazare într-un mesaj postat pe pagina lui de Facebook. 


Ministrul Finanţelor mai declară că ”România are nevoie de o direcţie strategică pe termen lung, de un cadru predictibil şi responsabil care să stimuleze investiţiile, competitivitatea şi crearea de locuri de muncă durabile”. 

”Trecem astfel la politici economice solide, fundamentate pe rezultate concrete, nu pe măsuri conjuncturale - astfel încât creşterea economică să fie una sănătoasă şi echilibrată”, explică Nazare. 

Ministrul anunţă finalizarea pachetului de măsuri pentru relansarea economică. 

”Mâine, după definitivarea ultimelor detalii, vom publica în transparenţă pachetul de măsuri pentru relansare, rezultat atât prin contribuţia tuturor partenerilor din coaliţia de guvernare cât şi din dialogul cu mediul de afaceri. Este un pachet pentru România, în primul rând şi un rezultat al muncii de echipă la nivelul întregului Guvern. Am toată încrederea că va fi bine primit de antreprenori şi de mediul de afaceri. Aşteptăm feedbackul tuturor şi vom continua consultările, odată ce documentul va fi disponibil în transparenţă”, declară Alexandru Nazare. 

Sursa: News.ro

Banca Centrală Europeană (BCE) a menţinut nemodificate ratele dobânzilor, iar preşedinta BCE, Christine Lagarde, a minimalizat recenta apreciere a euro, şi a descris din nou inflaţia ca fiind "într-un loc bun".

