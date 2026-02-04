Încă fără buget oficial pentru 2026, Ministerul Finanțelor va pune în dezbatere publică pachetul de relansare economică

El arată că 2026 trebuie să fie anul în care schimbă paradigma dezvoltării României şi mută accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiţii masive şi valoare adăugată.

Potrivit ministrului, este esenţial ca un pachet sustenabil de măsuri pentru accelerarea economiei să includă răspunsul statului la nevoile concrete ale mediului privat.

Ministrul Finanţelor afirmă că a avut consultări cu mediul de afaceri, la Finanţe.

”Pregătim relansare economică prin dialog aplicat cu principalii piloni ai economiei României”, spune Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului, în pregătirea publicării programului de măsuri de relansare economică, a derulat recent o serie consistentă de întâlniri şi discuţii cu partenerii de dialog din mediul de business.

”Este esenţial ca un pachet sustenabil de măsuri pentru accelerarea economiei să includă răspunsul statului la nevoile concrete ale mediului privat. De aceea le mulţumesc tuturor reprezentanţilor Concordia, Romanian Business Leaders (RBL), AmCham Romania şi Foreign Investors Council (FIC) şi tuturor celorlalte asociaţii patronale care au transmis propuneri şi feedback consistent - toate acestea susţin racordarea soluţiilor de sprijin ale statului la nevoile reale ale economiei. 2026 trebuie să fie anul în care schimbăm paradigma dezvoltării României şi mutăm accentul de pe o economie bazată pe consum pe o economie bazată pe investiţii masive şi valoare adăugată - acesta este mesajul central transmis în toate discuţiile tehnice recente”, arată ministrul Nazare într-un mesaj postat pe pagina lui de Facebook.



