Veniturile românilor au crescut cel mai mult din UE. Câștiguri cu 134% mai mari față de acum două decenii

08-12-2025 | 19:48
În două decenii, veniturile românilor, adică tot ce câștigă, dar și ce primesc de la stat, au crescut cu 134%.

autor
Adrian Popovici

Este cel mai spectaculos salt din Uniunea Europeană, potrivit Eurostat, la mare distanță de următoarele țări din clasament - Lituania, Polonia și Malta.

Economiștii spun că deschiderea creată de banii europeni și scoaterea unor industrii din economia subterană au mărit salariile și au creat locuri de muncă. Pe de altă parte, pentru că am pornit foarte de jos, încă nu ne-am apropiat de venitul mediu european.

Dintre cele 27 de state ale Uniunii, doar Italia și Grecia au regresat, la nivel de venituri reale, cu câteva procente. În rest, venitul a crescut în toate țările, dar cu diferențe majore. În Spania și Austria - țări bine cotate financiar - cu 5-6%, în România cu 134%.

Corespondent ProTV: „Iată cum se calculează venitul mediu per capita în gospodărie, comparând cu 2004, când venitul mediu lunar per capita era 677.000 de lei vechi. Întâi facem suma tuturor veniturilor care intră în gospodărie - salarii, pensii, ajutoare sociale, indemnizații de creștere a copilului și alte câștiguri. Tot aici intră și bursele și alocațiile. Calculăm media aritmetică în funcție de numărul membrilor și corelăm cu inflația, care a fost, din 2004 până anul trecut, 340 la sută. Față de acum două decenii, lăsând deoparte denominarea, creșterea a fost de 134%. Adică 3.074 de lei.”

oameni pe strada, timisoara
Scumpirile la energie, puse pe seama Guvernului de 43% dintre români. Alți 27% cred că motivul e goana firmelor după profit

Veniturile românilor rămân sub media UE

Mihai Roman, profesor de economie: „A avut ritmuri de creștere mai mari decât cele din celelalte state ale Uniunii, și asta i-a permis să recupereze o parte din decalajul față de media Uniunii și statele dezvoltate. Dar... încă mai avem de lucru acolo, pentru că suntem abia la 78-80% din media Uniunii Europene.”

În plus, se mențin decalaje vizibile între urban și rural, dar și între păturile sociale. Retrași din câmpul muncii, mulți dintre cei care aveau un trai peste medie acum două decenii se plâng de dificultăți financiare.

Cercetarea Eurostat se bazează pe datele raportate de statele Uniunii Europene.

Sursa: Pro TV

