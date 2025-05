IFC: Aproape 30% din populaţie este încă expusă riscului sărăciei. Trebuie să ne propunem să-i aducem alături de ceilalţi

"Nu mă simt confortabil cu tonul, cum să spun, pesimist pe care l-am văzut în ultimele luni, pentru că, să nu uităm, economia României a performat extraordinar în ultimii 20 de ani. Avem cel mai rapid ritm de convergenţă. Tot ceea ce trebuie să facem este să ne uităm la ce am lăsat în urmă, pentru că există un segment al populaţiei, noi am calculat că aproape 30% din populaţie este încă expusă riscului sărăciei, pe care trebuie să ne propunem să-l aducem alături de ceilalţi care au beneficiat de această creştere spectaculoasă din ultimii ani. O creştere de aproape 4% în medie pe 20 de ani este de neauzit.

Nu cred că sunt multe ţări în lume care să se poată lăuda cu o astfel de creştere. Dar ea nu s-a făcut în mod egal. Există încă o mare parte din populaţie, avem peste 30% din populaţia care trăieşte în zona rurală. Sunt încă segmente de populaţie care au fost neglijate sau care nu s-au dezvoltat cu aceeaşi viteză.

Acesta e singurul lucru pe care trebuie să-l facem şi scopul Băncii Mondiale ca şi Grup, lucru care a fost reflectat şi în septembrie anul trecut când am aprobat următoarea strategie pentru următorii 5 ani, este ca împreună cu Guvernul, împreună cu programele stabilite de Uniunea Europeana, sa ducem la îndeplinirea acestei priorităţi pentru România", a spus Cristian Nacu, la conferinţa "Piaţa financiar-bancară", eveniment organizat de Ziarul Bursa.

El a menţionat că IFC finanţează sectorul privat în ţările în care instituţia este prezentă ca grup, în timp ce Banca Mondială finanţează guvernul.



"Acelaşi lucru facem şi cu serviciile de advisory, consultanţă, atât pentru sectorul privat, furnizate de IFC, cât şi pentru guvern furnizate de către colegi din Banca Mondială. Majoritatea finanţărilor IFC se îndreaptă în România, spre sectorul financiar bancar, şi este cu atât mai relevantă prezenţa mea astăzi aici, pentru că două treimi din portofoliu nostru sunt către bănci şi instituţii financiare nebancare.

Portofoliu IFC în România este al nouălea din lume, unul dintre cele mai mari din IFC, 2,2 miliarde de dolari. Iar majoritatea acestor finanţări sunt finanţări verzi, finanţări climatice, deci suntem şi unul dintre cei mai mari furnizori de finanţare climatică", a explicat Cristian Nacu.



Pentru sectorul financiar bancar, IFC foloseşte mai multe instrumente, iar cu preponderenţă în ultimii ani au fost utilizate instrumente de tip MREL sau Basel III Tier 2.

"Noi avem un studiu făcut anul trecut, dacă nu mă înşel, prin care am calculat necesarul României de a ajunge la ţinta de net zero în 2050. Necesarul este absolut fascinant, peste 350 de miliarde de dolari necesari pentru a investi în economia României pentru a atinge scopul de net zero în 2050. Din aceste 350 de miliarde, doar o treime pot veni din finanţări publice, fie ele de stat, fie ele europene.

Restul va trebui atras de la sectorul privat. Deci, prin instituţii financiare, bancare, aceste finanţări vor trebui să ajungă în sectorul real, în aşa fel încât să se producă acele modificări care se ducă la atingerea scopului de net zero. Deci, necesarul de finanţări în continuare este uriaş. Ceea ce ne lipseşte sau ceea ce dorim să avem este stabilitate, reformă, în aşa fel încât economia să fie viabilă şi în continuare", a mai declarat Cristian Nacu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: