Deși scăderea aferentă este de 36 de bani pe litru, unele stații au tăiat mai puțin pentru că situația internațională a generat noi scumpiri.

Șeful statului dă asigurări că, în privința aprovizionării cu țiței și produse petroliere, România este într-o poziție mai bună față de alte țări europene. Oficialii lucrează, totuși, și la un scenariu de criză.

Benzinariile au tăiat acciza pentru motorina standard asa cum a anuntat Guvernul.

Corespondent Știrile ProTV: „Acest lanț de benzinării, de exemplu, a redus prețul motorinei standard cu 36 de bani, adică reducerea de acciză decisă de Executiv, plus TVA. Litrul de diesel a revenit astfel sub 10 lei, la 9 lei și 93 de bani. Ușor sub nivelul de acum o săptămână, când motorina standard coborâse la 9,99 de lei - după ce a intrat în vigoare primul set de măsuri al Guvenului. Cu alte cuvinte, cum prețurile din ultimele zile au crescut, tăierea de acciză înseamnă doar o revenire la nivelul de săptămâna trecută. Totuși, motorina este mai ieftină decât la finalul lunii martie, înainte de cele două ordonanțe date de Guvern”.

Alte stații au scumpit carburanții, astfel că prețul a scăzut pe de o parte, ca urmare a tăierii de acciză, dar a crescut pe de alta ca urmare a trendului internațional. În acest caz, ieftinirea a fost doar 23 de bani. Măsura Guvernului ajută astfel pentru scurt timp.

Claudiu Cazacu, analist: „Este o tendință naturală în astfel de perioade de a încerca să se aplatizeze vârfurile de preț, ele cu siguranță sunt benefice consumatorilor, însă nu pot prelua întreaga sarcină a unei creșteri extrem de ample a petrolului ca materie primă”.

În privința aprovizionării, în timp ce la nivel european se discută despre raționalizarea carburanților, situația de la noi ar fi mai bună, spune șeful statului.

Nicușor Dan: „România e într-o poziție ceva mai bună decât alte țări europene pentru că are o parte din producție internă, o parte din rafinare pe teritoriul ei, deci lanțurile sunt mai scurte. Însă așa cum există niște scenarii de criză pentru gaze, pentru energie electrică, începe să se lucreze la un scenariu de criză în eventualitatea în care va exista o criză de aprovizionare pe produse din petrol”.

Între timp, și pe fondul unei redeschideri parțiale a strâmtorii Ormuz, barilul de țiței pe piețele internaționale s-a mentinut tot sub 110 dolari.