Harta celor mai mici salarii din România. Județele în care se câștigă și cu 70% mai puțin față de București

Stiri Economice
13-11-2025 | 20:18
2026 se anunță un an al cumpătării. După ani de salturi de două cifre, majorările salariale nu vor depăși șapte procente, pe fondul încetinirii economiei și al impactului noilor tehnologii, în special al inteligenței artificiale.

Florentina Bălășoiu

Datele apar într-un studiu realizat în rândul a peste 140 de companii. Cele mai consistente creșteri vor fi în sectorul industrial, cel farmaceutic și vânzări, în timp ce angajații din IT vor avea cele mai mici ajustări.

Împinse de creșterile succesive ale salariului minim – majorat chiar și de două ori pe an – câștigurile salariale medii brute au înregistrat salturi spectaculoase, de până la 15% de la un an la altul, potrivit datelor de la Statistică.

Majorările s-au simțit în anii de după pandemie, când economia și industria au început să se redreseze, iar câștigul salarial mediu brut a urcat de la aproximativ 6.100 lei în 2022, la peste 8.000 lei în 2024, anul în care angajatorii au început să fie mai atenți cu creșterile lefurilor. Dovadă că pentru anul în curs, majorările nu au trecut până acum de 8%. La fel se va întâmpla și în 2026.

Oana Munteanu, PwC România: „Vorbim de o creștere undeva de 7%, de unde anii trecuți aveam două cifre în creștere. Asta într-un scenariu optimist, dar e posibil să fie o creștere mai mică. E vorba de dinamica economiei și e combinată și cu acest factor global de implementări de tehnologii noi, mai ales inteligența artificială, care schimbă lucrurile în multe industrii, nu neapărat că nu este nevoie de oameni, dar este nevoie de oameni cu calificări și competențe diferite.”

În următorul an, angajații din industrie ar putea avea cele mai generoase creșteri ale veniturilor, în jur de 8%, însă va fi un an bun și pentru cei care lucrează în industria farmaceutică sau vânzări. Marcate de concedieri colective, automatizări și tehnologii care au înlocuit multe slujbe, companiile din tehnologie vor suporta o creștere de cel mult cinci procente, cea mai mică dintre toate sectoarele, potrivit unui studiu PwC.

Județele cu cele mai mici salarii din România

Specialiștii spun că țara noastră a ajuns la maturitate în raport cu țările din regiune, iar lefurile de la noi pot fi comparabile cu cele din Ungaria sau Polonia. Totuși, există discrepanțe foarte mari de la un județ la altul. Regiunea București-Ilfov conduce detașat în ceea ce privește nivelul salariilor.

Corespondent Știrile ProTV: „În Capitală, salariul mediu brut depășea în luna august 11.400 de lei, adică 6.800 de lei net. Tot peste pragul de 6.000 de lei sunt și salariile angajaților care lucrează la diverse companii din județul Cluj, potrivit datelor INS. Câștiguri medii sub 5.000 de lei primesc salariații din Timiș, Ilfov, Sibiu, Iași și Brașov. Cele mai mici salarii sunt în județul Vrancea, în jur de 4.000 de lei net – cu 70% mai puțin față de București. La fel de puțin câștigă și salariații din Suceava, Vaslui, Vâlcea sau Botoșani.”

Spre deosebire de anii trecuți, sectorul public a rămas în acest an pe ultimul loc în topul creșterilor salariale.

Dată publicare: 13-11-2025 19:46

