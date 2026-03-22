Noua scumpire din luna martie la carburanți a venit cu un nou prag. La unele pompe, motorina s-a scumpit cu 18 bani, iar benzina cu 11 bani, față de ziua precedentă.

Corespondent Știrile ProTV: „1 Ban, moneda pe care de cele mai multe ori o refuzăm atunci când primim rest la magazin, ei bine de 1 ban mai este nevoie până când prețul motorinei standard ajunge la pragul de 10 lei, la una dintre cele mai mari stații de carburanți din Capitală. Și prețul benzinei este în continuă creștere. Cel mai scump litru se vinde cu 9 lei și 26 de bani în București. Este a 14-a scumpire în luna martie, iar Guvernul caută soluții pentru ca populația să nu resimtă majorarea accelerată”.

Plafonarea prețurilor ar fi exclusă, însă responsabilii analizează varianta unei accizei flexibile, în funcție de prețul barilului de petrol.

Până cand va fi anuntata o decizie, șoferii suportă majorările.

Reporter: „Mai e un pic și se face 10 lei litrul de motorină”

Șofer: „Eu tot de 50 de lei bag, pe mine nu mă deranjează”.

Reporter: „Ce o să faceți dacă nu o să se oprească scumpirile astea?”

Șofer: „Reducem, micșorăm numărul de drumuri, de kilometri”.

Christian Năsulea, profesor de economie: „Nu ne așteptăm niște prețuri care să fie insuportabile, dar și un preț de 10 lei reprezintă deja un cost suplimentar pentru transporturi, o sursă suplimentară de cost pentru viața de zi cu zi a oamenilor, sufiecient de importantă încât ne așteptăm să vedem creșteri ale prețurilor pe toată linia pentru toate produsele care sunt consumate în România”.

Între timp, Slovenia a anunțat că restricționează vânzările. Un șofer va putea cumpăra zilnic cel mult 50 de litri de benzină sau motorină, iar companiile au dreptul la 200 de litri pe zi.