Guvernul va opri transferurile între instituții și va suspenda concursurile. Schimbări privind cumulul pensiei cu salariul

19-08-2025 | 22:43
Guvernul României

Guvernul pregăteşte blocarea transferurilor şi detaşărilor între instituţiile statului, dar şi blocarea concursurilor pentru ocuparea posturilor, cu câteva excepţii, acolo unde personalul este absolut necesar.  

Claudia Alionescu

Măsurile ar urma să fie valabile până la finalul anului viitor. De asemenea, pensionarii pot continua să muncească în firme sau unităţi de stat până la vârsta de 70 de ani, dacă renunţă la plata pensiei şi dacă ordonatorii de credite sunt de acord.

Ministerul Muncii a supus, marţi, dezbaterii publice o Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi unele măsuri aplicabile personalului contractual plătit din fonduri publice.

În contextul măsurilor fiscal-bugetare actuale, sunt prevăzute norme tranzitorii cu privire la:

Suspendarea concursurilor pentru posturile vacante, cu excepţia celor organizate pentru ocuparea posturilor unice înscrise în Hotărârea Guvernului nr. 298/2025 privind aprobarea Planului de recrutare a funcţionarilor publici şi a Planului de promovare în funcţii publice de conducere, pentru perioada 2025–2026. Se va permite organizarea concursurilor aflate în curs de desfăşurare pentru ocuparea funcţiilor publice pentru care s-a afişat rezultatul verificărilor eligibilităţii candidaţilor anterior intrării în vigoare a proiectului de act normativ;

Alexandru Nazare
Deficitul României depășește ținta stabilită de UE. Nazare: Cheltuim mai mult decât încasăm și colectăm prea puțin

Suspendarea detaşărilor şi transferurilor funcţionarilor publici pe o perioadă determinată;

Acordarea unui termen de 30 de zile pentru ocuparea anumitor posturi prin transfer în interesul serviciului”, se arată în Nota de fundamentare a OUG.

Oprirea transferurilor ar urma să fie în vigoare până la finele anului 2026.

Potrivit documentului citat, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice în care se află detaşat personal contractual au obligaţia de a decide dacă salariaţii în cauză îşi pot continua activitatea în instituţia respectivă şi să dispună, după caz, demersurile legale pentru realizarea transferului în interesul serviciului al acestora pe posturile vacante pe care au fost detaşaţi anterior, cu încadrarea în termenul de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Documentul prevede că procedurile de transfer aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă se finalizează în condiţiile reglementate de prevederile legale în vigoare la data publicării anunţului privind organizarea transferului.

Documentul are prevederi şi cu privire la cumulul pensiei cu salariul în sistemul de stat.

Astfel, „personalul plătit din fonduri publice (...) căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, inclusiv decizia de pensie de serviciu sau decizia de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică, are dreptul de a continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Persoanele menţionate pot fi menţinute în activitate, în baza unei cereri, cu condiţia suspendării plăţii pensiei. (...) Neexercitarea dreptului de a continua activitatea sau lipsa acordului ordonatorului de credite/angajatorului pentru continuarea activităţii conduc la încetarea de drept a contractului de muncă/raportului de muncă/de serviciu militar”, se mai arată în Nota de fundamentare.

În administraţia centrală sunt 836.400 de angajaţi, dintr-un total de circa 1,3 milioane, conform celor mai recente date, potrivit Profit.ro citat de News.

Cei mai mulţi angajaţi (doar din administraţia centrală):

-Ministerul Educaţiei: 308.529

-Unităţi de învăţământ superior de stat: 71.130

-Ministerul Sănătăţii: 18.356

-Unităţi sanitare finanţate din FNUASS: 80.400

-Poliţie + Jandarmerie (MAI): 125.534

-Apărare: 75.888

Politolog: „Acum, încheierea unei păci este în favoarea lui Putin și a lui Trump, dar nu și în favoarea UE și a SUA”

Sursa: News.ro

