Există informații preliminare privind mai multe persoane surprinse în interior, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

O fată în vârstă de 9 ani şi un adult au fost transportaţi la spital în urma incendiului, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) 'Dobrogea'.

Minora a fost intoxicată cu fum, iar adultul în vârstă de 65 de ani are insuficienţă respiratorie.

Având în vedere amploarea evenimentului, a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Toate resursele medicale disponibile din județ au fost direcționate către locul intervenției pentru acordarea primului ajutor și transportul eventualelor victimelor.

În sprijinul forțelor din Constanța acționează și două autospeciale de stingere din cadrul ISU Ialomița. Echipajele desfășoară misiuni de stingere și de căutare-salvare.