Teheranul vede întreaga situație ca pe o încălcare a suveranității și amenință cu atacarea porturilor din Regiunea Golfului. La rândul ei, China - un mare cumpărător al petrolului iranian - a catalogat blocada americană drept "periculoasă, și iresponsabilă".

Este prima zi completă a blocadei proclamate de Trump asupra navelor care încearcă să intre sau să plece din porturile iraniene

Și patru vase care au legături cu Iranul și sunt supuse sancțiunilor au traversat Strâmtoarea Ormuz. Două dintre aceste nave au legături și cu China. Blocarea porturilor iraniene este răspunsul Statelor Unite pentru că Teheranul continuă să blocheze traficul prin Ormuz.

Donald Trump, președintele SUA: „Nu putem lăsa o țară să șantajeze sau să stoarcă lumea de bani, pentru că asta fac ei”.

JD Vance, vicepreședintele SUA: „Ceea ce au făcut ei (Iranul) a fost să recurgă la acest act de terorism economic împotriva întregii lumi. Dar, așa cum a arătat președintele, la acest joc pot participa două părți. Dacă iranienii recurg la terorism economic, atunci Statele Unite vor respecta principiul că nicio navă iraniană nu va mai ieși de acolo”.

Sean Bell, analist securitate Sky News: „De asemenea, (Washington-ul) amenință că va fi interzis traficul în apele internaționale pentru vase care au plătit Iranului taxe de trecere. Și amenință va fi "bombardată ca naiba" orice tentativă a Iranului de a zădărnici acest plan”.

„Dacă vreo ambarcațiune de luptă se apropie de BLOCADA noastră, va fi ELIMINATĂ imediat”, a avertizat Donald Trump pe rețeaua lui de comunicare.

Sean Bell, analist securitate Sky News: „Interesant este cum va fi aplicată această blocadă. Nu va fi ca în timpul celui de al doilea război mondial, prin plasarea navelor de luptă în linie de-a latul Strâmtorii Ormuz. Nu doar că ar fi extrem de vulnerabile, dar nici nu este nevoie de asta. Atenția va fi în principal asupra marilor petroliere care pleacă din Insula Kharg”.

Frank Gardner, analist securitate BBC: „Așadar, blocadă și contrablocadă. (Americanii) vor folosi sateliți, drone și informații comerciale (despre traficul maritim) pentru a descoperi ce vase ies din porturile iraniene pentru a intra în apele deschise, întâi în Golful Oman și apoi în Oceanului Indian”.

Însă Teheranul denunță blocada porturilor sale ca pe un "act de piraterie maritimă" și amenință că va răspunde lovind toate porturile din regiunea Golfului și că nu va mai permite niciun fel de trafic în Golf.

Pe de altă parte...

Nick Paton Walsh, corespondent CNN: „O blocadă reprezintă o problemă majoră pentru China, un client important al Iranului, și scoate de pe piață peste un milion de barili de petrol iranian, ceea ce va duce probabil la creșterea prețurilor”.

Ministerul de Externe de la Beijing a condamnat blocada americană asupra porturilor iraniene.

Guo Jiakun: „Creșterea desfășurării militare de către SUA și acțiunile țintite de blocadă nu vor face decât să intensifice contradicțiile, să amplifice tensiunile, să submineze armistițiul deja fragil și să afecteze și mai mult siguranța navigației în strâmtoare. Acesta este un comportament periculos și iresponsabil”.

Între timp, Donald Trump a lansat un nou avertisment pentru Teheran, în cazul în care nu se ajunge la un acord până pe 21 aprilie, când expiră armistițiul de două săptămâni.

Donald Trump, președintele SUA: „Nu va fi plăcut pentru ei, să spunem lucrurilor pe nume. Am fost contactați de cei din tabăra cealaltă. Ei ar dori foarte mult să încheie un acord, foarte mult”.

JD Vance, vicepreședintele SUA: „Marea întrebare de acum înainte este dacă iranienii vor avea suficientă flexibilitate. Cred cu adevărat că putem încheia un acord important. Dar depinde de iranieni, cred eu, să facă următorul pas”.

Potrivit New York Times, la discuțiile de la Islamabad, Teheranul a propus suspendarea activității sale nucleare pentru o perioadă de până la cinci ani - idee respinsă de americani care au insistat pentru un moratoriu de 20 de ani.