Întrebat de un jurnalist de la New York Post despre o eventuală reluare a discuţiilor cu Iranul în Pakistan, Donald Trump a declarat că „s-ar putea întâmpla ceva în următoarele două zile”.

„Ar trebui să rămâneţi pe loc, serios, pentru că s-ar putea întâmpla ceva în următoarele două zile, iar noi suntem mai înclinaţi să mergem acolo”, a declarat el.

Într-un prim interviu telefonic, Trump afirmase că discuţiile „au loc, dar într-un ritm destul de lent”, înainte de a indica faptul că o a doua rundă de negocieri directe pentru a pune capăt războiului care durează de şapte săptămâni ar urma să aibă loc probabil undeva în Europa.

Aproximativ o jumătate de oră mai târziu, Trump a sunat din nou pentru a oferi informaţii actualizate. „Ar trebui să rămâneţi acolo, serios, pentru că s-ar putea întâmpla ceva în următoarele două zile, iar noi suntem mai înclinaţi să mergem acolo”, a spus el referindu-se la Islamabad. „Este mai probabil, ştiţi de ce? Pentru că mareşalul face o treabă excelentă”, a explicat el, referindu-se la comandantul armatei pakistaneze, generalul Asim Munir, cu care a stabilit o legătură anul trecut, în timp ce ţara se afla în plin război cu India.

„Este fantastic şi, prin urmare, este mai probabil să ne întoarcem acolo”, a spus el. „Pur şi simplu cred că este un tip grozav. Tipul acela. Mareşalul. Ştiţi că a pus capăt războiului cu India, a salvat 30 de milioane de oameni”, a adăugat el.

Trump nu a spus cine ar reprezenta SUA într-o potenţială a doua rundă de negocieri, dar a confirmat că el nu va participa.

Preşedintele a indicat, de asemenea, că nu este mulţumit de informaţiile publicate de presă conform cărora SUA ar fi cerut Iranului să-şi suspende programul de îmbogăţire a uraniului pentru cel puţin două decenii în timpul negocierilor eşuate de la sfârşitul săptămânii trecute. „Am spus mereu că nu pot avea arme nucleare, aşa că nu-mi place ideea celor 20 de ani”, a spus el.

Întrebat despre susţinătorii care sugerează că un moratoriu ar putea încuraja Iranul să încheie un acord, Trump a răspuns: „Nu vreau ca ei (Iranul) să simtă că au câştigat.”

Generalul-locotenent pakistanez în rezervă Muhammad Saeed, implicat în organizarea negocierilor, a afirmat că Teheranul a dat dovadă de „flexibilitate” în privinţa chestiunii explozive a îmbogăţirii uraniului - un punct cheie de blocaj. Dar această flexibilitate vine cu o condiţie. „Iranul trebuie să poată oferi poporului său ceva care să nu pară o capitulare”, a spus Saeed,

Însă Mohammad Marandi, care a însoţit delegaţia de la Teheran la negocierile de la Islamabad, a adoptat un ton mult mai provocator. „Un blocaj nu va schimba poziţia Iranului”, a spus Marandi categoric, adăugând că „încetarea îmbogăţirii nu va fi acceptată”.