Încasări „la negru” din turism și catering. ANAF a descoperit venituri de peste 2,5 milioane lei la o firmă din Giurgiu

Inspectorii ANAF au confiscat, de la un operator economic din judeţul Giurgiu, peste 2,5 milioane de lei, sumă încasată în mod sistematic, în numerar, pentru diverse bunuri livrate sau pentru servicii de cazare.

În plus, inspectorii au suspendat activitatea societăţii şi au amendat-o cu 20.000 de lei.

Verificările făcute de inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) la un operator economic din judeţul Giurgiu au relevat abateri grave de la legislaţia fiscală privind fiscalizarea veniturilor.

Astfel, controlul Antifraudă a scos în evidenţă că operatorul economic încasa în mod sistematic, în numerar, contravaloarea bunurilor livrate şi a serviciilor prestate (servicii de cazare, alimentaţie publică, servicii de bar, catering pentru evenimente, precum şi activităţi recreative şi de divertisment) fără a deţine şi utiliza aparat de marcat electronic fiscal (AMEF) şi fără a emite documentele fiscale obligatorii, se arată într-un comunicat de presă al ANAF.

Peste 2,5 milioane de lei nedeclarați

Potrivit sursei citate, valoarea totală a încasărilor nefiscalizate identificate pentru perioada iulie – august 2025 la acest operator se ridică la 2.568.850 lei, sumă realizată în afara sistemului fiscalizat, în lipsa unui aparat de marcat electronic fiscal cu jurnal electronic.

În acest context, inspectorii Antifraudă au amendat societatea cu 20.000 lei, au confiscat suma de 2.568.850 lei (echivalentul a aproximativ 500.000 euro) şi i-au suspendat activitatea de prestări servicii către populaţie la punctul de lucru verificat, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal şi achitarea amenzii aplicate.

DGAF subliniază că nerespectarea obligaţiei de fiscalizare a încasărilor generează avantaje economice nejustificate şi afectează grav mediul concurenţial, în detrimentul operatorilor economici care îşi îndeplinesc corect obligaţiile fiscale.

Totodată, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală informează operatorii economici că, în perioada următoare va desfăşura, la nivel naţional, ample acţiuni de monitorizare a activităţilor economice, respectiv a gradului de conformare fiscală. Scopul principal al acestor acţiuni este creşterea gradului de conformare voluntară, conform prevederilor legislaţiei fiscale, prevenirea încălcării normelor legale şi asigurarea unui tratament fiscal corect şi echitabil pentru toţi operatorii economici.

Astfel, DGAF va urmări cu prioritate fiscalizarea integrală a veniturilor obţinute din activităţile prestate, utilizarea corespunzătoare a aparatelor de marcat electronice fiscale şi emiterea documentelor fiscale aferente, înregistrarea corectă şi completă a operaţiunilor economice şi respectarea obligaţiilor fiscale declarative şi de plată prevăzute de legislaţia fiscală.

Acţiunile de monitorizare vor avea un caracter preponderent preventiv, fără a exclude, în situaţiile în care se constată neconformări semnificative, declanşarea unor controale antifraudă şi aplicarea măsurilor legale prevăzute de legislaţia fiscală, mai precizează DGAF.

