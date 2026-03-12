Preţul ar putea varia între 4 lei şi 4,5 lei, potrivit ministrului Florin Barbu.

„În perioada următoare, îmi doresc un alt mecanism prin care fermierii să aibă acces la motorină direct de la pompă, pentru 78 de litri/hectar declarat la APIA, la un preţ cuprins între 4 şi 4,5 lei/litru. Este un mecanism pe care l-am discutat la Ministerul de Finanţe şi voi merge în continuare să îl aprobăm în Guvernul României”, a declarat ministrul Florin Barbu la AgroTV.

Potrivit ministrului, una dintre variantele analizate este introducerea unui sistem de tichete pentru fermieri, astfel încât aceştia să poată cumpăra carburantul direct la un preţ redus.

„În momentul de faţă, litrul de motorină este undeva la 8,6 lei. Ştiţi că în agricultură avem taxare inversă la cereale. Tot ceea ce înseamnă TVA plătit de către fermierii români – că vorbim pe motorină, pe parte de reparaţii la tractoare, anumite consumuri la energie electrică – statul român rambursează acest TVA. Pentru ca fermierii să nu mai stea să aşteaptă rambursarea, voi propune un mecanism astfel încât, pentru anul 2026, pentru cei 78 de litri/hectar la care fermierii primesc acciza de 2,8 lei, să nu mai plătească nici TVA-ul la pompă. Asta înseamnă că vom elibera anumite tichete cu care fermierii vor merge la unităţile acreditate de vânzare”, a explicat Barbu.

Şeful MADR a precizat că vrea ca Executivul să aprobe schema într-un termen de „maxim 2-3 săptămâni”:

„Trebuie să luăm decizia aceasta în Guvernul României, iar fermierii să aibă acces direct la pompă, cu aceste certificate prin care achiziţionează motorina fără TVA şi fără acciză, pentru că este impact zero la bugetul de stat”, a mai spus Florin Barbu.